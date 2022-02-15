Lamoda и Mamba выяснили, важен ли наряд для первого свидания

Lamoda и Mamba выяснили, важен ли наряд для первого свидания
Фото: depositphotos.com
80% женщин оценивают внешний вид партнера на первом свидании - его одежду, аксессуары и общий стиль. Этот и другие вопросы, связанные с модой и знакомствами выяснили два крупнейших российских онлайн-сервиса Mamba и Lamoda

60% респондентов-мужчин надевают на свидания повседневную одежду – свитер, джинсы, ботинки и куртку, а почти половина опрошенных женщин, 47%, выбирают для этого повода женственные или более официальные наряды.

Для 64% мужчин важен внешний вид девушки при первой встрече. Чаще всего мужчины обращают внимание на платья и юбки (65%), стильную верхнюю одежду (36%), обувь на каблуках и шпильках (33%), джинсы и худи (32%). А вот аксессуары не важны совсем.

Женщины весьма внимательно рассматривают мужчин на первой встрече, в этом признались 80% опрошенных. Их привлекает красивая верхняя одежда (38%), костюм и туфли (34%), рубашка с футболкой и кеды (24%). Почти 25% заявили, что обращают внимание на аксессуары – часы или запонки. 

65% мужчин признались, что позовут девушку на второе свидание, если с ней было интересно общаться. Стильный образ для продолжения отношений важен только для пятой части респондентов.

Половина опрошенных женщин заявили, что встретятся с молодым человеком еще раз в случае совпадения взглядов на мир или у него хорошее чувство юмора. 17% рассказали, что для них важно то, как молодой человек одевается. 

Исследование было проведено среди более чем 4 тысяч респондентов, которые в данный момент пользуются приложением Мамба и находятся в поисках пары.

Отдел информации
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