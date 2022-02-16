Благотворительная лыжня 6250: спортивный праздник для всех

Лыжня пройдет в спортивном центре на "Планерной"

20 февраля, в воскресенье, любители активного зимнего отдыха и спорта смогут принять участие в Благотворительной лыжне 6250. Лыжный забег для всей семьи, организатором которого выступает фонд "Линия жизни", пройдет на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная".



В этом году мероприятие станет особенным для постоянных участников Благотворительной лыжни 6250. "Восемь лет назад наш фонд "Линия жизни" впервые в истории России провел Благотворительную лыжню 6250. "Мы хотели видеть наш старт массовым. Поэтому решили сделать дистанцию доступной для детей, чтобы любители добрых дел смогли принять участие в спортивном празднике всей семьей. У нас родилась идея разделить классический лыжный марафон в 50 км на 8 равных частей, – комментирует завершающий старт лыжни 6250 Фаина Захарова, президент фонда "Линия жизни", – сейчас пройдет 8-ая лыжная гонка и мы вместе с теми, кто начинал с нами эту историю 8 лет назад, пройдем полноценный марафон".

В этот раз для участников организовано три дистанции: 3125, 6250 и 12500 м, преодолеть любую из которых можно как классическим, так и коньковым (свободным) ходом. На старт приглашаются любители лыж всех возрастов, дети от 5 лет и взрослые – верхней возрастной планки для лыжников не предусмотрено.

Под первым номером традиционно стартует Ольга Зайцева – посол фонда "Линия жизни", российская биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка в эстафете (2006 и 2010 гг.), трехкратная Чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России.

Участники смогут побороться за звание лучших в номинациях: "Самая большая команда", "Самый креативный костюм", "В здоровом теле – здоровый дух" и "Самая большая команда". А все, кто выйдут на лыжню, независимо от показанного результата, получат памятные медали.

Ведущим спортивного праздника выступит друг фонда "Линия жизни" Сергей Федянин.

Регистрацию лыжников на старт обеспечит постоянный партнер мероприятия, главный агрегатор российских спортивных событий Russia Running.

Все средства, полученные от стартовых взносов, будут направлены в фонд "Линия жизни".

Дата проведения Лыжни: 20 февраля, сбор участников – с 9:00, старт – в 12:00.



Место проведения Лыжни: Московская область, г. Химки, ОУСЦ "Планерная".

Для удобства лыжников предусмотрены теплые раздевалки, камера хранения и прокат лыж.