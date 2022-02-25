Мероприятие состоится 6 марта

Никола-Ленивец – родина большого огня. Ежегодно в арт-парке отмечают главную Масленицу страны. Встречать весну приезжают сотни горожан, уставших от тусклой зимы. Только здесь ясно чувствуется сила природы и огненной стихии, можно дать волю эмоциям и стать свидетелем мимолетного искусства.



К празднику в Никола-Ленивце всегда подходят с размахом, собирают не привычное чучело, а огромных размеров арт-объект. В этот раз сжигать будут "Вавилонскую башню" – проект архитектора Екатерины Поляковой, созданный по итогам Международного открытого конкурса.



Библейский миф рассказывает о людях, которые хотели возвести "башню до небес", чтобы "сделать себе имя". Чтобы усмирить их гордыню, бог смешал языки строителей, так что они больше не могли понимать друг друга, и рассеял их по всей земле. Сегодня мы снова у подножия этой башни непонимания – погрязли в ссорах по любым вопросам. И только нам решать – продолжать распри или сплотиться у большого костра.



ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБЪЕКТЕ





23-метровую башню из бруса, бревен, хвороста и сена несколько месяцев возводит команда из 16 человек. Арт-объект станет частью масленичного перформанса – гости Никола-Ленивца смогут не только поучаствовать в библейском строительстве, но и подняться на вершину башни. Придать конструкции законченный вид поможет огонь – обдаваемая языками пламени, вавилонская башня превратится в полыхающее произведение искусства, исчезающее у всех на глазах.

Екатерина Полякова, архитектор и автор "Вавилонской башни":



"Так сложилось, что та самая вавилонская башня так и не была доделана из-за разлада между людьми и целыми народами. Нынешняя же, которую мы собираем для Масленицы в Никола-Ленивце, служит современным символом такого же разлада. События, связанные с пандемией, породили новые конфликты и столкновения. Согласно библейскому сюжету, наша башня также не будет достроена, но гости Масленицы смогут стать соавторами и достроить ее самостоятельно перед тем, как она исчезнет в огне".

ПЕРФОРМАНС

Во время масленичного перформанса от Олега Жуковского и театра La Pushkin по территории парка прокатится большой шар, в который можно будет бросить записку, как в небесную почту. Напишите все свои благие помыслы и радостные пожелания и бросьте в центр шара. Он докатится до "Вавилонской башни" и даст старт великому сожжению.

БЛИНЫ И ВСЕ ТАКОЕ

Весь день до сожжения будем гулять по снежным тропам, объедаться блинами на ярмарке и прощаться с зимой. Мы приготовили для вас традиционные народные и инородные забавы и поединки: сразиться на смелость, прыгнуть в сеновал с крепости Бастилии и победить Жар-птицу. В масленичном городке также появятся модели арт-объектов, которые сжигались в предыдущие годы. За порядком будут следить скоморохи-смотрители, а победители получат блинкоины, которые можно будет обменять на горячие блинчики или сувениры.

ПРОГРАММА МАСЛЕНИЦЫ

12:00 – 16:00 ― Никола-Ленивецкий городок забав и поединков;

13:00 – 16:00 ― "Небесная почта" Олега Жуковского и театра La Pushkin;

16:45 ― начало перформанса, предваряющего сожжение;

17:45 – 19:00 ― сожжение "Вавилонской башни".

БИЛЕТЫ

Сейчас в продаже доступна только категория билетов "входной билет+трансфер".

Стоимость билета – 5000 руб. Для детей до 14 лет билет не нужен.

Количество билетов ограничено.

Купить: maslenitsa.nikola-lenivets.ru/2022

Масленица в Никола-Ленивце

Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года – именно тогда появилась главная идея – обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения. Масленица в Никола-Ленивце – не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов. Именно так, по мнению команды арт-парка, и должно выглядеть настоящее искусство – оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел. В разное время здесь жгли "Медиабашню", "Бойконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду" и "Бастилию". При этом огонь в Никола-Ленивце не является символом ненависти или праведного гнева, как это бывает когда сжигают, например, флаги или книги. Только в этот день огонь – мирное явление природы и главный участник карнавала. Его жар, взвихряющийся свет, всепоглощающая мощь – символ приходящего весеннего солнца после долгой русской зимы.