Студия новых медиа ZAVTRA открыла в Москве NFT-галерею искусства

Студия новых медиа ZAVTRA открыла в Москве NFT-галерею искусства
Фото: АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Мероприятие состоялось 17 февраля

17 февраля студия новых медиа ZAVTRA открыла в Москве NFT-галерею искусства, где художники и крупные бренды могут физически показать свои digital-коллекции. Первой выставленной NFT-коллекцией стала коллаборация с известным художником Русланом Вяльцевым. Именно эта дата, 17 февраля 2022, стала точкой отсчета для развития в стране мирового тренда на NFT-искусство.

NFT и криптоискусство – новый тренд, к которому присоединяются все крупнейшие бренды: Google, Louis Vuitton, McDonalds, Gucci, NBA, Mercedes, Walmart, а также музеи, аукционы и галереи. В прошлом году Государственный музей Эрмитаж продал пять цифровых работ (токенов) с картинами из собственной коллекции на сумму свыше 32 млн рублей: так, за картину "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи музей получил 150 тысяч долларов. Одновременно с этим флорентийская Галерея Уффици продала первую крипто-копию "Мадонна Дони" Микеланджело за 140 тысяч евро. На прошедшем аукционе Christie’s лот NFT – коллаж Beeple "Everydays: The First 5000 Days" – оценили в 70 млн долларов.

NFT-технология появилась несколько лет назад, но только в конце прошлого года на нее возник огромный спрос, теперь с ее помощью продают искусство, музыку, звуки, билеты на зрелищные мероприятия, столики в ресторанах и даже недвижимость. 2022 станет для России переломным: в digital уйдут все крупнейшие бренды. И первой компанией в стране, кто выставил свою NFT коллекцию в физической галерее становится "Яндекс.Еда", для которой студия ZAVTRA в коллаборации с известным художником Русланом Вяльцевым создала NFT-коллекцию.

Сооснователь студии новых медиа ZAVTRA Пётр Иванов:

Цифровое искусство – глобальный тренд завтрашнего дня, который позволит развиваться новому поколению художников, коллекционеров и бренд-коллабораций. В России рынок находится на стадии формирования, и мы открываем площадку для развития комьюнити. Мы знаем, что многие российские художники успешно продают свои цифровые работы за рубежом, а также хотим способствовать развитию российского NFT рынка и популяризации отечественных художников в мире.

NFT – это технология, позволяющая получать права на виртуальное искусство. NFT-токен нематериален, его сравнивают с аналогом виртуальной ценной бумаги. Его нельзя обменять, но можно реализовать: фактически токен подтверждает право на владение эксклюзивным цифровым активом – видеоролик, комикс, фотография, текст, целый музыкальный альбом или отдельная песня, твит.

Цифровой художник Руслан Вяльцев, мировой топ-20 в рейтинге foundation, работавший с Reebok, Sega и HighSnobiety и др.:

В России до некоторых пор сообщество NFT было разрозненно, но сейчас мы видим, насколько быстро NFT захватывает международный рынок. Сегодня художники получили возможность встретиться здесь, в пространстве ZAVTRA. Это ценно не только потому, что в цифровом искусстве, в отличие от искусства традиционного, художник может отследить перепродажи и движение того, что он создал, но еще и потому, что именно здесь, в этом пространстве, рождается единое сообщество NFT, а любой художник получает возможность быть увиденным. Я счастлив, что стал участником этой великой революции.

Сооснователь студии новых медиа ZAVTRA Александр Гуськов:

Сегодня мы показываем искусство будущего, делаем коллаборации художников с брендами и формируем российское комьюнити NFТ. Мы создаём не только NFT коллекции и NFT брендовые галереи (в физических и виртуальных офисах компаний), но и являемся проводниками в будущее. Мы делаем форсайт-сессии – workshop для команд и брендов, основанный на прогнозах экспертов и футурологов, трендах будущего, новых медиа и инновационных технологиях.

Продакшн-директор студии новых медиа ZAVTRA Максим Чепухалин:

Время диктует нам свои условия: NFT, виртуальные миры, цифровые инфлюенсеры – это новые уникальные возможности для проектов завтрашнего дня. Мы предлагаем открывать свои магазины и представительства в metaverse самым прогрессивным и смелым брендам. ZАVTRA продюсирует цифровых бренд амбассадоров, помогая компаниям обретать "человеческое лицо" в холодном мире высоких технологий.

Мы уже живём в будущем, и для нас завтра уже наступило.

Студия новых медиа ZAVTRA занимается исследованием искусства будущего, и помогает брендам и художникам находить друг друга, чтобы создавать вдохновляющие digital-коллекции. Художники студии создают контент для meta-вселенных: цифровые аватары, digital-одежда, виртуальные пространства и мероприятия. Пространство галереи станет порталом между meta-миром и миром офф-лайн, чтобы криптоискусство можно было посмотреть "вживую".

Средства от продажи цифрового искусства поступают художникам и в Фонд поддержки цифрового искусства галереи ZAVTRA. 

Ольга ФЕДОРОВА
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