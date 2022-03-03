Аварийное вскрытие замков: что за услуга и когда требуется

Если задуматься, мы окружены замками – на входных и межкомнатных дверях, в домах, квартирах, офисах, даже в автомобилях. И если все нормально, то запорные механизмы добросовестно исполняют возложенные на них обязанности, гарантируя доступ к имуществу только тем, у кого есть на это право.



Но как быть, если цилиндрические, сувальдные, электромеханические замки перестают работать нормально? Если замок на дверях в квартиру сломался или вот-вот сломается, если его умышленно повредили, если вы случайно сломали ключ в скважине или попросту потеряли ключ?

Аварийное вскрытие

Практика показывает, что даже простейшие замки обладают достаточной устойчивостью к взлому, чтобы выстоять против "не профессионала". Молоток, дрель, лом, отвертки и "болгарка" в неумелых руках либо не помогут, либо станут причиной разрушений не только двери, но и всего вокруг.

Поэтому если вы столкнулись с необходимостью вскрывать замок, лучше сразу делегировать задачу тем, кто знает, как все сделать аккуратно и эффективно – то есть, специалистам сервиса по аварийному вскрытию замков. Например, мастерам http://newzamok.ru/.

Преимущества привлечения профи к вскрытию каких бы то ни было дверей очевидны – с большой долей вероятности вы вернете доступ к имуществу в течение 20-30 минут, мастер сделает все возможное, чтобы минимизировать ущерб, а после вскрытия двери установит новый замок.

Как проходит аварийное вскрытие

1. Первый шаг – это звонок диспетчеру по круглосуточному телефону. Вы рассказываете, что у вас произошло, по возможности называете тип двери и замка, а также свой адрес.

2. Второй шаг – это дождаться мастера. Как правило, аварийные сервисы держат в штате достаточно бригад, чтобы оперативно отвечать на заявки в любое время суток. Например, в службе "Новый замок" среднее время прибытия бригады на место составляет 20 минут в пределах Москвы.

3. После осмотра места действия специалистом он назовет перечень работ и обозначит стоимость. На это же этапе нужно предоставить мастеру доказательства, что вы имеете право вскрывать дверь в квартиру, офис или машину.

4. После вскрытия двери нужно определиться, будете ли вы менять секретный механизм или весь замок целиком. Если вызов ограничен только услугами вскрытия, то на завершающей этапе вы отдаете оговоренную сумму и получаете акт выполненных работ.

Обратите внимание, что услугу вскрытия или замены замка можно заказать не только в аварийном порядке, но и заблаговременно. Например, вы предполагаете, что пора заменить запорный механизм на двери, который начал заедать – вы звоните в ту же службу и договариваетесь о визите мастера в удобное время.