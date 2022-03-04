Игровая зависимость: бич современного общества

Игровая зависимость: бич современного общества
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Зависимость бывает разной – наркотической, алкогольной, от антидепрессантов, от игр, азарта и многого другого. В каждом случае она оказывает деструктивное влияние на психологическое и физическое здоровье человека, его отношения с семьей и социумом, на финансовое состояние.

Внимание! Если у вас или ваших близких есть признаки зависимости, не стесняйтесь и не бойтесь обращаться за помощью к квалифицированным профессионалам. Самостоятельно перебороть пагубную страсть зачастую крайне сложно.

Узнать больше о соответствующей медицинской и психологической помощи вы можете на сайте специализированной клиники в Москве: https://alpha-med.su/.

Лудомания – тоже зависимость

Если с наркоманией и алкоголизмом наше общество знакомо не понаслышке, об этом говорят и предупреждают, то другие, не менее опасные зависимости, освещаются в обществе не так активно. Лудомания – как раз одна из них.

Лудомания или игровая зависимость объединяет сразу несколько страстей – это зависимость от обычных компьютерных игр, зависимость от казино или иного виртуального азарта, зависимость от ставок на спорт, лотерей, розыгрышей.

Патологическая увлеченность азартными или простыми играми приводит к реальной зависимости со всеми вытекающими последствиями – не только психологической деградацией, но и проблемам с физическим здоровьем. И это не говоря уже об очевидных проблемах с финансами, работой, друзьями и семьей.

Активная реклама азарта и сама индустрия, которая охотно предлагает "продукты", делающие из игрока полностью зависимого человека, не способного думать ни о чем кроме заветной игры, острых эмоций и ожидания крупного выигрыша – приводят к ожидаемому росту числа лудоманов.

Лудоман нуждается в помощи

К сожалению, поставщики азартных развлечений хорошо знают, как легко "подцепить" человека на крючок, как заставлять его играть до последнего, отыгрываться и проигрывать все имущество, спускать на игры кредиты и одолженные у друзей средства. Даже случайный посетитель онлайн казино или букмекерской конторы может в мгновение ока превратиться в "постоянного" клиента.

Примеров таких "игроков", несущих деньги в пресловутые заведения, много, а таких, кто сумел выйти сухим из воды после знакомства с азартом – гораздо меньше. Тех же, кто сумел и вовсе разбогатеть после ставок, "автоматов" и рулетки попросту нет, ведь даже выигрыши лудоманы несут обратно.

Как итог, мы имеем тысячи или даже миллионы людей, которые в той или иной мере подвержены азарту, которые стабильно "кормят" букмекеров и учредителей казино. И это по-настоящему зависимые люди, нуждающиеся в помощи.   

Как и любая другая зависимость, лудомания требует внимания квалифицированных специалистов, под чьим присмотром и с чьей поддержкой человек будет бороться с пагубной страстью. Порой хватает консультаций, поддержки родных и близких, контроля над собой, порой для победы над азартом нужно проходить курсы лучения и психологической реабилитации. И в этом нет ничего зазорного.  

Подробнее о программах лечения лудомании в специализированной клинике Москвы "АЛЬФАМЕД" можно узнать по ссылке: https://alpha-med.su/lechenie-igromanii или по контактному телефону +7 (495) 021-49-00.

Отдел информации
новости партнеров

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей