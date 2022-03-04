Игровая зависимость: бич современного общества

Зависимость бывает разной – наркотической, алкогольной, от антидепрессантов, от игр, азарта и многого другого. В каждом случае она оказывает деструктивное влияние на психологическое и физическое здоровье человека, его отношения с семьей и социумом, на финансовое состояние.



Внимание! Если у вас или ваших близких есть признаки зависимости, не стесняйтесь и не бойтесь обращаться за помощью к квалифицированным профессионалам. Самостоятельно перебороть пагубную страсть зачастую крайне сложно.

Узнать больше о соответствующей медицинской и психологической помощи вы можете на сайте специализированной клиники в Москве: https://alpha-med.su/.

Лудомания – тоже зависимость

Если с наркоманией и алкоголизмом наше общество знакомо не понаслышке, об этом говорят и предупреждают, то другие, не менее опасные зависимости, освещаются в обществе не так активно. Лудомания – как раз одна из них.

Лудомания или игровая зависимость объединяет сразу несколько страстей – это зависимость от обычных компьютерных игр, зависимость от казино или иного виртуального азарта, зависимость от ставок на спорт, лотерей, розыгрышей.

Патологическая увлеченность азартными или простыми играми приводит к реальной зависимости со всеми вытекающими последствиями – не только психологической деградацией, но и проблемам с физическим здоровьем. И это не говоря уже об очевидных проблемах с финансами, работой, друзьями и семьей.

Активная реклама азарта и сама индустрия, которая охотно предлагает "продукты", делающие из игрока полностью зависимого человека, не способного думать ни о чем кроме заветной игры, острых эмоций и ожидания крупного выигрыша – приводят к ожидаемому росту числа лудоманов.

Лудоман нуждается в помощи

К сожалению, поставщики азартных развлечений хорошо знают, как легко "подцепить" человека на крючок, как заставлять его играть до последнего, отыгрываться и проигрывать все имущество, спускать на игры кредиты и одолженные у друзей средства. Даже случайный посетитель онлайн казино или букмекерской конторы может в мгновение ока превратиться в "постоянного" клиента.

Примеров таких "игроков", несущих деньги в пресловутые заведения, много, а таких, кто сумел выйти сухим из воды после знакомства с азартом – гораздо меньше. Тех же, кто сумел и вовсе разбогатеть после ставок, "автоматов" и рулетки попросту нет, ведь даже выигрыши лудоманы несут обратно.

Как итог, мы имеем тысячи или даже миллионы людей, которые в той или иной мере подвержены азарту, которые стабильно "кормят" букмекеров и учредителей казино. И это по-настоящему зависимые люди, нуждающиеся в помощи.

Как и любая другая зависимость, лудомания требует внимания квалифицированных специалистов, под чьим присмотром и с чьей поддержкой человек будет бороться с пагубной страстью. Порой хватает консультаций, поддержки родных и близких, контроля над собой, порой для победы над азартом нужно проходить курсы лучения и психологической реабилитации. И в этом нет ничего зазорного.

Подробнее о программах лечения лудомании в специализированной клинике Москвы "АЛЬФАМЕД" можно узнать по ссылке: https://alpha-med.su/lechenie-igromanii или по контактному телефону +7 (495) 021-49-00.