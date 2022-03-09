В России стартуют "Нуреевские сезоны"

Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в московском этапе международного культурного проекта

В культурной жизни России ожидается значимое событие – старт Международного культурного проекта "Нуреевские сезоны", который с 10 по 27 марта 2022 года пройдет в трех российских городах: Москве, Уфе и Казани.

Проект посвящен самому известному отечественному артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву. Большую часть своей жизни он провел за рубежом, а пиком его творческой карьеры стало руководство балетной труппой парижского Grand Opéra.

Проект "Нуреевские сезоны" родился в 2018 году – в год 80-летия со дня рождения Нуреева и Год русского балета. Его мероприятия прошли в Москве и Париже. В преддверии 85-летия артиста, предстоящего в 2023 году, проект впервые шагнул в регионы России, где будет представлена коллекция художественных и документальных фильмов о Нурееве.

Центральным событием этого киномарафона станет ретро-премьера итальянского фильма "Венеция, Карнавал, Любовь", в котором Нуреев сыграл свою последнюю роль в кино. Фильм никогда не демонстрировался в России, как и выставка с неизвестными ранее фотографиями Нуреева фотохудожника Грациано Аричи (Франция), которую планируется провести во всех трех городах. Презентация проекта состоится 10 марта в 19:00 в Татарском культурном центре в Москве. Некоторые из героев первого фильма – выдающиеся деятели искусств Италии – станут почетными гостями "Нуреевских сезонов".

Каждый из названных городов непосредственно связан с биографией Нуреева: в Москве он недолго жил с семьей в предвоенные годы и занял первое место на конкурсе в Большом театре; в Уфе прошли его детство, юность, родилась его мечта о танце и состоялось становление как артиста балета; с Казанью Нуреев был связан, поскольку его мать была родом из Татарстана, а в начале 90-х ему удалось даже выступить в качестве дирижера в Казанском театре оперы и балета им. Мусы Джалиля, где теперь ежегодно проходит Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева.

Во всех трех городах мероприятия проекта будут бесплатными, открытыми для всех желающих. Все кинопоказы будут предварять выступления гостей проекта из Италии и трейлеры двух новых документальных фильмов о Рудольфе Нурееве, снятых инициаторами проекта в Италии и Венгрии в 2021-2022 гг.: "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" и "Рудольф Нуреев. Последний танец", премьера которых готовится к 85-летию артиста.

Места и даты проведения бесплатных кинопоказов

Москва:

Татарский культурный центр (Малый Татарский пер., 8) – с 10 по 14 марта в 16:00 и 19:00

Дом Культуры ВДНХ (Проспект Мира, д.119 стр. 84) – с 9 марта по 14 марта в 19:00

Кинотеатр "Вымпел" (улица Коминтерна, 8) - 11 марта в 19:00

Кинозал Государственной Третьяковской галереи (Лаврушинский пер.12) – 12 марта в 16:00

Виртуальный зал "Филармонии-2", (Олимпийская деревня, д.1) - 13 марта в 16:00 и 19:00



Уфа:

Башкирский государственный театр оперы и балета ( Ул. Ленина, 5/1) – 17 марта в 19:00

Кинотеатр "Родина" ( ул. Ленина, 42) с 18 по 21 марта в 14:00 и 18:30



Казань:

Кинотеатр "Мир" (ул. Достоевского, 42) с 23 по 27 марта в 10:00, 16:00 и 18:30



Мероприятие реализуется Фондом содружества "Башкортостан — Италия", Татарской национально-культурной автономией города Москвы, кинокомпанией "Свой почерк", Фондом культуры, искусства и кино Аскара Абдразакова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан, информационному партнерству Правительства Москвы.

Дополнительная информация, а также запись на бесплатные кинопоказы доступны на сайте проекта.