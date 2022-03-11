Музыкальные выходные от Collegium Musicum

В Москве пройдут сразу два концерта

12 и 13 марта в Кафедральном соборе св. Петра и Павла фонд Collegium Musicum проведет сразу два концерта классической музыки. В субботу 12 марта пройдет концерт цикла выдающегося российского органиста Александра Фисейского "Портреты композиторов", а в воскресенье 13 марта в исполнении скрипача Константина Казначеева и Московского струнного оркестра под сводами собора будут звучать "Времена года" Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы.



Новый цикл Александра Фисейского – это главные фигуры мировой органной культуры крупным планом. Подобно хорошему собранию, в этой портретной галерее представлено искусство разных эпох и стран. Авторитетный музыкант и исследователь, Фисейский познакомит слушателей с крупнейшими органными школами Европы и бессмертными шедеврами. 12 марта в исполнении маэстро прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсона-Бартольди. Напомним, что проект "Портреты композиторов" продлится до июля 2022 года. В каждой программе, наряду с музыкой Баха, будут представлены сочинения одного или двух авторов – все это шедевры, рассказывающие о важных этапах развития европейских органных школ и создающие общекультурный контекст.

13 марта гости собора Петра и Павла смогут услышать "Времена года" Вивальди и Пьяццоллы – два взгляда на мир, которые разделяет 250 лет. Многообразие настроений, яркая палитра выразительных красок и виртуозные партии солистов – все это заставляет исполнителей вновь и вновь обращаться к этой музыке, пытаться открыть ее заново. Два цикла "Времен года", каждый из которых завоевал огромную популярность во всем мире, исполнят скрипач-виртуоз Константин Казначеев и его Московский струнный оркестр.

И, конечно, исторический орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, также будет звучать в этот вечер. Органистка Мария Лесовиченко исполнит одно из самых знаменитых органных произведений И. С. Баха – величественную Пассакалию до минор.