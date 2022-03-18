Центральный академический театр Российской Армии покажет благотворительные спектакли

Поддержать граждан ДНР и ЛНР может каждый

19 марта 2022 г. в Театре Российской Армии состоятся благотворительные показы детских спектаклей "Необыкновенный побег игрушек" и "Удивительные приключения Маши и Вити". Все вырученные средства будут направлены Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" в поддержку граждан ДНР и ЛНР.



Постановка "Необыкновенный побег игрушек" о том, как игрушки из магазина корыстной хозяйки хотят устроить детям праздник и решают сбежать, чтобы подарить радость каждому.

Спектакль "Удивительные приключения Маши и Вити" повествует о детях, которые по просьбе доброго Волшебника отправились на помощь Сказке. Соблюдая советы — помогать всем, кто нуждается, не теряться в трудную минуту, держаться друг друга – они становятся настоящей командой.

Билеты – на официальном сайте театра.