Театр на Юго-Западе отметит юбилей гала-концертом

26 мая 2022 года Театр на Юго-Западе отметит свой юбилей гала-концертом, в котором будут собраны лучшие постановки за последние 10 лет.

Идея создания такого формата родилась давно – именно так в свое время отмечали десятилетие Театра на Юго-Западе, в Доме Туриста. Его концепция заключается в объединении лучших спектаклей за последние пять, десять лет в один большой спектакль-шоу.

Сегодня Олег Леушин, художественный руководитель театра делает акцент на так называемую Новую историю театра – ту, что началась в 2011 году, когда Валерий Белякович ушел на "большую сцену", однако Юго-Запад продолжал развиваться. И, конечно, на Новейшую историю – ту, что началась после 40-го сезона, когда Театр осиротел, потеряв своего Мастера, но сохранив любовь к школе Беляковича, сохранив азарт, огонь и постоянное стремление вперед.

Сам Олег Николаевич говорит про этот спектакль так: "Это будет феерично, ярко, по Юго-Западному!".