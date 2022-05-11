Театр Российской Армии представил премьеру в День Победы

Театр Российской Армии представил премьеру в День Победы
Фото: Лена Морозова
Спектакль "Когда я вернусь" повествует о любви и расставании

9 мая 2022 года, в День Победы, на Малой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоялась премьера спектакля "Когда я вернусь" по автобиографической пьесе знаменитого драматурга Владимира Гуркина, известного по фильму "Любовь и голуби".

Это трогательная, щемящая история о любви и расставании, о ворвавшейся в размеренную жизнь войне, рассказанная, тем не менее, с юмором и оптимизмом.

"Я горжусь нашими ребятами, молодыми артистами театра, быстро и с невероятным запалом влившихся в спектакль, а вернее, создавших его заново. Получился совсем новый и непохожий на прежнюю версию спектакль. Артисты – ровесники своих персонажей, это добавляет новое, молодое звучание спектаклю. А еще я очень рад, что мы успели выпустить премьеру именно к Дню Победы. Поздравляю всех нас!", – поделился режиссер-постановщик, заслуженный артист России Андрей Бадулин.

Главные роли исполнили Виктория Сычева, Елена Сванидзе, Екатерина Шарыкина, Мария Швыдко, Денис Кутузов, Ярослав Бережнов и Илья Баранов.

Ближайший показ состоится 24 июня в 19:00 на Малой сцене Центрального академического театра Российской Армии.

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