В «Школе современной пьесы» состоится премьера спектакля «Ангелы вышли покурить»

Спектакль покажут 14, 15, 18 и 21 мая

Иосиф Райхельгауз: "В спектакле "Ангелы вышли покурить" мы говорим о вере современным театральным языком. Это одновременно деликатная тема и довольно опасный прием – как для верующих, чьи чувства мы совершенно не хотим задеть, так и для атеистов, которые на самом деле находятся в бесконечном поиске истины и вселенского закона. Существует ли чудо или все объяснимо с материалистической точки зрения? Зависит ли жизнь человека всецело от его воли или все в руках Божьих? В "Ангелах" мы задаем эти вопросы и пытаемся дать ответы. Но даже сейчас, на этапе репетиций очевидно, насколько эти "ответы" неоднозначны… Сцена находится в центре зала – зрители сидят по обе стороны. И есть у меня идея: с одной стороны посадить тех, кто верит, а с противоположной – кто не верит… Хотя я подозреваю, что будут и те, кто захочет быть посредине".

Фабула пьесы такова. Деревенский дом, расположенный рядом с православным монастырем, оказывается местом, где происходит чудо: случайно найдена старинная икона, утраченная почти 300 лет назад. К месту сенсационной находки направляются толпы паломников. Монастырское начальство осознает, что это – огромный шанс для расширения местного прихода. Понимает это и руководство патриархии. Хозяин дома 50-летний атеист сопротивляется чуждому ему "мракобесию". Однако и с ним начинают происходить чудеса… Впрочем, возможно все это лишь стечение обстоятельств…

Богоискательская направленность будущего спектакля поначалу смутила некоторых участников. Для того, чтобы развеять сомнения, кое-кто из артистов обратился к своим духовникам за советом. А режиссер пригласил в качестве консультанта настоятеля одного из подмосковных храмов отца Николая. Отец Николай прочел пьесу, посетил читку, встретился с артистами. Его комментарии оказались бесценными. Священнослужитель не усмотрел в спектакле ничего кощунственного. Напротив: он заметил, что говорить об этом нужно и уместно. И добавил, что лично для него такой спектакль был бы интересен в случае, если он выйдет за рамки бытовой драмы и поднимается на уровень духовного осмысления описанных там событий.

В спектакле играют: Александр Галибин, Олег Царев, Иван Мамонов, Джульетта Геринг, Ирина Линдт, Татьяна Циренина, Мария Раевская, Екатерина Лисицына.

При участии мужского ансамбля духовной музыки "СКИФ".

Перед художником Викторией Севрюковой стоит непростая задача создания костюмов для персонажей, которые, оставаясь обычной современной одеждой, были бы в то же время носителями образного смысла. А часть костюмов окажется аутентичным одеянием монахини, настоятельницы монастыря, митрополита. Иосиф Райхельгауз добивается максимальной достоверности во всем – от внешнего вида героев до буквальной манеры актерской игры, которая является фирменным стилем "Школы современной пьесы".

Премьера намечена на 14 мая 2022 года на сцене "Зимний сад", Московский театр "Школа современной пьесы".

Возрастной ценз: 18+