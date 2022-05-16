«Подмосковный Версаль»: клубный вечер с историей

«Подмосковный Версаль»: клубный вечер с историей
Концерт пианистки Басинии Шульман возрождает идею столичных театральных салонов

В последний день весны, 31 мая, в усадьбе Архангельское пройдет тематический вечер "Подмосковный Версаль", организатором которого выступит театральное объединение "Сцена23".

По словам художественного руководителя проекта Вероники Вяткиной, именно в таких исторических местах можно полностью прочувствовать дух той эпохи, в которую было создано множество музыкальных и литературных трудов.

В рамках программы зрителям предстоит поучаствовать в экскурсии, насыщенной легендами и малоизвестными фактами из жизни нескольких поколений князей Юсуповых, а также живших здесь до них Шереметевых, Одоевских и Голицыных.

Центром программы станет концерт "Романтические миниатюры" великолепной пианистки Басинии Шульман, который пройдет на свежем воздухе – в колоннаде Дворца-усадьбы Архангельское. Лауреат международных премий исполнит произведения Гершвина, Рахманинова, Шумана, Листа и других композиторов.

В финале вечера гости переместятся на веранду, где в непринужденной атмосфере фуршета каждый гость сможет прочитать свое любимое стихотворение Пушкина, который, кстати, здесь часто бывал по приглашению хозяина. "Традиция салонов – это наш способ связать нынешнюю эпоху с той, ушедшей, и объединить неравнодушных к прекрасному людей, чтобы наполнить мир светом", – поясняет художественный руководитель проекта Вероника Вяткина. 

новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей