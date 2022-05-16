«Подмосковный Версаль»: клубный вечер с историей

Концерт пианистки Басинии Шульман возрождает идею столичных театральных салонов

В последний день весны, 31 мая, в усадьбе Архангельское пройдет тематический вечер "Подмосковный Версаль", организатором которого выступит театральное объединение "Сцена23".



По словам художественного руководителя проекта Вероники Вяткиной, именно в таких исторических местах можно полностью прочувствовать дух той эпохи, в которую было создано множество музыкальных и литературных трудов.

В рамках программы зрителям предстоит поучаствовать в экскурсии, насыщенной легендами и малоизвестными фактами из жизни нескольких поколений князей Юсуповых, а также живших здесь до них Шереметевых, Одоевских и Голицыных.

Центром программы станет концерт "Романтические миниатюры" великолепной пианистки Басинии Шульман, который пройдет на свежем воздухе – в колоннаде Дворца-усадьбы Архангельское. Лауреат международных премий исполнит произведения Гершвина, Рахманинова, Шумана, Листа и других композиторов.

В финале вечера гости переместятся на веранду, где в непринужденной атмосфере фуршета каждый гость сможет прочитать свое любимое стихотворение Пушкина, который, кстати, здесь часто бывал по приглашению хозяина. "Традиция салонов – это наш способ связать нынешнюю эпоху с той, ушедшей, и объединить неравнодушных к прекрасному людей, чтобы наполнить мир светом", – поясняет художественный руководитель проекта Вероника Вяткина.