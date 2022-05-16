В Москве обсудили программу Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022»

Мероприятие пройдет в Башкортостане со 2 по 4 июня

13 мая в Москве состоялось заседание программного комитета Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье", посвященное подготовке этого мероприятия, которое пройдет в Башкортостане уже в четвертый раз. В этом году гостеприимная республика распахнет двери для гостей Инвестсабантуя 2 июня. Завершится форум 4 июня Сабантуем в Баймакском районе.



Открывая заседание, премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров поблагодарил присутствующих за участие в обсуждении программы Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2022". Он отметил, что в связи с санкциями усложняется участие международных партнеров, но, тем не менее, свое согласие уже подтвердили представители Казахстана, Беларуси и Турции.

Назаров подчеркнул, что у Инвестсабантуя, который имеет большое значение не только для Зауралья, уже есть своя история.

"Форум является ежегодным мероприятием и будет проводиться на территории Башкортостана уже четвертый раз подряд. В этот раз масштаб мероприятия расширится. Эта площадка доказала свою высокую эффективность. За три прошедших года здесь было заключено 57 соглашений, из них 33 инвестиционных на общую сумму почти 113 млрд руб. с созданием почти 6 тысяч рабочих мест. В целом отмечу, что мероприятие всероссийское и доказало свою практическую пользу для всех участников. Те решения, которые принимаются на форуме, дальше реализуются в федеральных ведомствах, потому что "Зауралье" — это площадка для обмена лучшими практиками антикризисного развития", – отметил премьер-министр Башкортостана.

О концепции предстоящего события и ключевых особенностях предстоящего мероприятия рассказал Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана.

"В этом году планируется приезд 1500 участников – это иностранные делегации, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, инвесторы, эксперты и общественные организации. Ключевой целью мероприятия является создание дискуссионной площадки по обмену опытом формирования антисанкционных мер для развития экономики регионов России. В рамках деловой программы состоится межрегиональный форум бизнес-шерифов, пройдут различные сессии, в том числе выездное заседание инвестиционного комитета РБ в формате "Инвестиционный час". В этом году в качестве новой площадки планируется использовать все залы Сибайской филармонии. Также организуем выставочные пространства, посвященные инвестиционным проектам и предприятиям региона "Made in Bashkortostan"", – рассказал Муратов.

Он анонсировал культурную программу – конкурс народного танца "Байык", финал конкурса "Ирандык Мондары", региональную студенческую весну и традиционный народный праздник окончания весенних полевых работ – Сабантуй – с фестивалем "КУМЫСFEST" и другими развлекательными событиями.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева отметила, что в этом году ожидается участие представителей 15 стран: "Мы уже получили подтверждение участия в форуме от делегаций из четырех стран – Казахстана, Беларуси, Турции и Италии. Все делегации приезжают в этом году на мероприятие с готовыми или проработанными инвестпроектами, которые будут подписаны в рамках инвестиционного форума "Зауралье"".

Иностранный бизнес будет представлен, в частности, турецкими компаниями Fatinoğlu и Nevco. С ними уже достигнуты финальные договоренности о реализации инвестиционного проекта в Башкортостане.

"Также будет представлена новая компания Ercan Burger, которая готова заменить [покинувшие российский рынок] сети ресторанов быстрого питания, в том числе и McDonald’s. Сегодня компания ведет переговоры с несколькими регионами, и наша задача – зафиналить эти договоренности на нашем мероприятии. Также мы ожидаем делегацию из Италии, которая уже реализует инвестиционные проекты у нас в республике. Совместно с Итало-российской торговой палатой и Ассамблеей народов Евразии мы работаем над открытием итальянского ресторана. Возможно, нам удастся сделать это в рамках Инвестсабантуя. Кроме этого, важно сказать, что со стороны Республики Беларусь уже есть финальные договоренности о рабочем совещании с МАЗ", – уточнила Болычева.

Она также отметила традиционно высокую заинтересованность в мероприятии со стороны средств массовой информации – как российских, так и зарубежных.

Обсуждение программы Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2022"

Первый день начнется с финала регионального этапа Кубка Global Management Clallenge, в котором в этом году участвуют не только бизнес-шерифы и представители органов власти, но и команды предприятий, муниципальных образований, деловые объединения.

Андрей Назаров подчеркнул, что в этом году будут усовершенствованы подходы к работе с инвестициями на муниципальном уровне и дан старт первому межрегиональному форуму бизнес-шерифов, на который соберутся представители регионов, где этот институт внедрен и эффективно работает.

Директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель программы Global Management Challenge Russia Вячеслав Шоптенко подчеркнул, что форум в Зауралье является единственной площадкой по сотрудничеству РАНХиГС с Башкортостаном. "Ваши коллеги показали высокие результаты в прошлом году и вошли в топ-10 национального финала из 60 российских команд. Команда-победитель Кубка, которая будет определена в рамках нынешнего сабантуя, в конце июня представит республику на национальном финале в Ханты-Мансийске", — сказал он.

Традиционным партнером "Зауралья" является Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ). В этом году в программе форума предусмотрено заседание ее Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике на тему "Развитие региональных финансовых систем и инструментов финансирования бизнеса".

Ожидается, что в пленарном заседании форума "Зауралье-2022" примет участие президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, сообщил член Правления ТПП РФ, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

"Мы планируем, что будут порядка 15-18 экспертов по вопросам, связанным с финансовым, кредитным, инвестиционным обеспечением бизнеса в этих непростых условиях. Мы постараемся ответить и на вопросы по семейному бизнесу. Семейное предпринимательство занимает в малом бизнесе до ¾, иногда 80% доли. Все вопросы по подготовке к инвестсабантую мы обсуждаем совместно с Торгово-промышленной палатой республики Башкортостан, плотно работаем практически в ежедневном режиме. На сегодняшний день бόльшая часть состава экспертов уже согласована. Я думаю, что в ближайшее время определимся с ним окончательно", – пообещал Гамза.

Также программа первого дня форума включает два мероприятия с иностранными партнерами. О первом из них, с Республикой Беларусь, в режиме видеоконференции рассказал заместитель генерального директора ОАО "МАЗ" Евгений Захаров.

"На сегодняшний день мы уже активно продвигаем свою технику, свои услуги в вашем регионе. С представителем АНО "Конгресс-бюро Республики Башкортостан" в Республике Беларусь Константином Климиным мы очень плотно работаем уже несколько месяцев и по ряду вопросов достигли результатов — это касается и продаж, и закупок. Есть конкретные результаты нашего сотрудничества с компаниями "Инмаш", "Автонормаль" (АО "БелЗАН"). Нам интересны поставки оборудования для нашего завода от башкирского предприятия "Станкомонтаж" и, соответственно, продажи нашей техники, развития дилерской сети у вас регионе", – поделился Захаров.

Второе мероприятие пройдет в формате заседания рабочей группы Республики Башкортостан и Республики Казахстан.

Советник-посланник по вопросам экономики Посольства Республики Казахстан в России Ерлан Шамишев отметил, что Башкортостан — географически близкий Казахстану и связанный с ним культурно и исторически сосед, отношения с которым в Нур-Султане рассматривают как "очень важный элемент", поскольку около 70% товарооборота и деловой активности формируется за счет связей приграничных регионов двух стран.

В 2021 году, по словам Шамишева, динамика двустороннего торгово-экономического взаимодействия была "очень хорошая", а товарооборот достиг рекордного показателя в 24 млрд долларов, на 30% превысив уровень 2020 года. Товарооборот между Казахстаном и Башкортостаном составил 417 млн долларов, из которых львиная доля – 359 млн долларов – пришлась на экспорт из Башкортостана в Казахстан.

"Из РФ в Казахстан привлечено почти 18 млрд долларов инвесткапитала, а из Казахстана в РФ – почти 5 млрд долларов. В 2021 году в Казахстан, несмотря на кризис и санкции, пришло почти 2 млрд долларов российских прямых инвестиций. Нужно все это не только сохранить, но и развивать", – заявил Шамишев.

Программу второго дня откроет выездное заседание экспертного совета Государственной̆ Думы Российской Федерации по устойчивому развитию и "зеленому" финансированию.

Ответственный̆ секретарь – координатор экспертного совета устойчивого развития Государственной̆ Думы Павел Склянчук напомнил, что президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественной организации "Деловая Россия" поручил правительству определить социальные, корпоративные и экологические критерии соответствия инвестпроектов концепции устойчивого развития – и меры господдержки для них.

"Нам нужно подумать о том, как создать комфортную правовую среду, а с другой стороны – как заинтересовать финансовые организации, как соединить бизнес и финансовые организации. Башкортостан активно включился в эту повестку. Мы помним, как глава республики на встрече с президентом ставил вопрос о заявке по полигону – и, соответственно, сейчас рынок торговли этими квотами на выбросы будет активно формироваться. Мы постараемся приложить все возможные усилия, чтобы по итогам выйти с теми выводами и предложениями, которые укладываются в поручение президента", – поделился планами Склянчук.

Андрей Назаров отметил актуальность этой темы для зауральских территорий и поблагодарил за поддержку и предложение в проведении экспертного обсуждения. Он напомнил, что сейчас разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Зауралья. В этой программе, по словам Премьер-министра Башкортостана, учтено множество основополагающих элементов развития территорий – от социально-общественных изменений и развития дорожной инфраструктуры до энергообеспечения. Основным координатором работы над программой выступает Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации.

Башкортостан можно считать примером повышения инвестиционной привлекательности, заявил эксперт Центра отраслевой̆ экономики НИФИ Максим Иванов.

"Когда мы бываем в других регионах, в других странах, то всегда приводим ваш регион в пример. На инвестиционный форум мы выносим два вопроса. Первый – это концепция Зауралья. Мы будем презентовать на форуме основные выводы, итоги и наше видение развития Зауралья на ближайшие годы. Второй вопрос – это Евразийский экономический центр, комплексный инвестиционный проект. Башкортостан мы видим ключевым элементом Евразийской товаропроводящей сети, связующим звеном Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России", – рассказал эксперт.

В рамках форума запланированы встречи двух межведомственных комиссий – заседание Межведомственной рабочей группы УГМК и Республики Башкортостан и рабочее совещание региона с АФК "СИСТЕМА".

"Корпорация АФК "СИСТЕМА" давно сотрудничает с Башкортостаном. На территории республики два якорных актива – Башкирская электросетевая компания (это своего рода республиканский бренд) и Уфимский электрозавод. Мы рассчитываем и дальше развивать партнерские отношения. Энергодефицит Башкирского Зауралья дает импульс развития как плодотворным взаимоотношениям между корпорацией и республикой, так и инвестиционной привлекательности этого субрегиона", – сказал Дмитрий Шароватов, генеральный директор производственного комплекса "ХК Электрозавод" – АФК "СИСТЕМА".

Развитие туристического потенциала Башкортостана на форуме будут обсуждать в рамках сессии "Капитальные вложения и новые инфраструктурные решения туризма России", которая прорабатывается республиканским Министерством предпринимательства и туризма при содействии Министерства строительства Российской Федерации и государственной корпорации "Туризм.РФ".

Представитель Управления перспективного планирования и развития АО "Корпорация Туризм.РФ" Владислав Кондратьев высоко оценил масштабы поддержки развития внутреннего туризма в РФ.

"Объем выделяемых ресурсов вырос в несколько раз. Сформирован набор достаточно конкретных инструментов для развития внутреннего туризма – от участия корпорации "Туризм.РФ" в уставном капитале совместных компаний по реализации инвестпроектов до разработки мастер-планов развития территорий. Это крупные межрегиональные девелоперские проекты, которые курирует "Туризм.РФ" с целым набором ключевых инвесторов. Еще один инструмент – субсидии федерального бюджета на создание объектов, обеспечивающих инфраструктуру. Те средства федерального бюджета, которые вкладываются в туризм, должны вкладываться эффективно. Это относится, естественно, не только к Республике Башкортостан с ее колоссальным туристическим потенциалом, но и к другим регионам", – рассказал представитель госкорпорации.

Заместитель директора Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития Российской̆ Федерации Александр Шамрай предложил расширить в программе форума обсуждение механизма оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на муниципальном уровне, его проблемам и перспективам развития.

"Мы предлагаем обратиться к проблематике регуляторной̆ политики. В рамках сабантуя мы могли бы обсудить вопросы внедрения на региональном уровне основных принципов установления обязательных требований и принципа регуляторного цикла. В этом контексте будет полезным рассказать о разработанной и активно развивающейся инвестиционной системе реестра обязательных требований, который будет использоваться контрольно-надзорными и уполномоченными органами для оценки применения обязательных требований. Кроме того, это инструмент информирования предпринимателей, на наш взгляд, достаточно перспективный", – отметил Шамрай.

Главными тегами форума становятся: стратегия, принципы и подходы развития в антисанкционной политике и тема глобальных изменений и экономических процессов.

В связи с распространением фейков и изменения тональности со стороны международных (в частности, европейских) партнеров было инициировано обсуждение на тему "Образ России в условиях дискредитации делового партнера".

Первый̆ заместитель Председателя Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской̆ Федерации Арег Агасарян подчеркнул важность активности регионов на фоне нынешней международной повестки: "Объективная активность и профессиональное обсуждение событий требуют действительно взвешенной и системной работы. Текущая ситуация открывает для нас ряд перспектив, которыми нужно обязательно воспользоваться. Настало время новых возможностей – и эти возможности нужно использовать. Уверен, у нас все получится, а подобные мероприятия лишний раз подтвердят, что нельзя победить того, кто не сдается".

Российский Экспортный Центр выступит соорганизатором двух сессий Инвестсабантуя – "PRO EXPORT: путь на диверсификацию" и "АПК: от поля до мирового прилавка". Программный директор АО "Российского Экспортного Центра" Анна Прохорова отметила, что на этих сессиях будут обсуждаться пути поиска зарубежных партнеров и вопросы логистики. В дискуссиях примут участие представители бизнеса и маркетплейсов.

Андрей Назаров напомнил, что Российский Экспортный Центр уже не первый год выступает партнером деловых сессий форума, и предложил Анне Прохоровой стать соорганизатором "Зауралья".

Во второй день форума предлагается провести сессию с партнерами из Турции – "Российско-турецкие деловые связи в условиях меняющегося мира: взгляд из сердца Евразии". Представитель АНО "Конгресс-бюро Башкортостана" в Турции Марат Тансыккужин отметил, что "в условиях западного эмбарго существенно возрастает значимость Турции в контексте экспортно-импортной деятельности России".

"Прогнозируется дальнейшее развитие российско-турецких торгово-экономических связей. Башкортостан вносит существенный вклад в этом направлении. На Инвестсабантуе мы предполагаем обсудить перспективы развития российско-турецких связей в условиях меняющегося мира", – анонсировал Тансыккужин.

Поиском новых решений для интенсивного развития займутся участники сессии "Новые подходы к развитию государственного частного партнерства. Концессионные инструменты для опережающего развития территорий". О важном значении этой темы в текущих условиях заявил генеральный директор "Национального оператора детского отдыха" Евгений Шулятьев.

В нынешней реальности особую важность приобретают проекты с применением принципов государственно-частного партнерства (ГЧП), считает генеральный директор "Системных концессий" Валерий Ерёмин.

"Инвесторы ищут гарантий, а лучше государства гарантии сложно кому-то дать. Мы сможем рассказать о новых методах и мерах поддержки. Приглашаем принять участие и крупный, и средний, и мелкий бизнес, которым расскажем о своем опыте и тех механизмах, которые сейчас есть", — пообещал он.

Еще одной темой для обсуждения во второй день форума станет "Формирование промышленного потенциала Башкортостана путем кластеризации новых отраслей в рамках механизмов государственной поддержки".

Начальник отдела корпоративного управления предприятиями радиоэлектронной промышленности Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Виктор Изирушев, анонсируя эту тематическую сессию, дал высокую оценку накопленному в Башкортостане промышленному потенциалу.

"Центр стратегических разработок прорабатывает концепцию формирования кластера беспилотной авиации и технопарка радиоэлектроники. Дополнительно представлена инициатива формирования кластера станкостроения, имеются точки роста. Минпромторг сейчас разрабатывает меры поддержки для строительства технопарка радиоэлектроники", – рассказал он.

Подводя итоги заседания программного комитета Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье", премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров подчеркнул, что программа будет доработана с учетом рассмотренных предложений, и в результате этот форум должен встать на одну ступень с крупнейшими экономическими площадками страны.