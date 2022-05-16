“Бенуа де ла Данс” исполняется 30 лет

“Бенуа де ла Данс” исполняется 30 лет
Юбилейный гала-концерт пройдет в Большом театре 7 июня

7 июня в Москве на Исторической сцене Большого Театра пройдет юбилейный гала-концерт звезд балета к 30-летию приза “Бенуа де ла Данс”. Среди участников вечера – представители ведущих балетных компаний России. Художественный руководитель программы – звезда мирового балета, народная артистка России, лауреат Государственной премии, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Президент приза “Бенуа де ла Данс” - выдающийся хореограф, лауреат Государственных премий Юрий Григорович. Билеты уже в продаже.

"Приз Benois de la Danse был учрежден в 1991, а уже в 1992 году, т.е. ровно 30 лет назад, прошла первая церемония награждения лауреатов, – рассказала председатель правления РОО "Центр Бенуа" Регина Никифорова. – За эти годы мир узнал имена десятков выдающихся исполнителей, хореографов, музыкантов и художников, а сам приз получил неофициальное название “Балетный Оскар” и  давно уже стал одним из самых заметных событий в мире танца. Судьбу статуэтки Бенуа определяли около 150 членов жюри, а в списке ее лауреатов 145 человек из 35 стран мира".

В юбилейном гала-концерте приза “Бенуа де ла Данс” примут участие звезды ведущих театров России  – Большого театра: Светлана Захарова, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Иван Васильев, Мария Виноградова, Артём Овчаренко, Денис Родькин, Ева Сергеенкова; Мариинского театра: Кимин Ким и Оксана Скорик; Михайловского театра: Леонид Сарафанов и Валерия Запасникова, театра балета Бориса Эйфмана: Любовь Андреева и Дэниел Рубин, а также театра "Урал Опера Балет": Елена Воробьева, Мария Михеева, Мики Нисигути, Андрей Арсеньев, Фидан Даминев, Хидеки Ясумура.

В программу вечера включены произведения разных стилей и направлений танцевального искусства. Концерт пройдет с участием артистов балета Большого театра и учащихся Московской государственной академии хореографии, в сопровождении оркестра Большого театра. Дирижер – Антон Гришанин.

Международный балетный Приз "Бенуа де ла Данс" (Benois de la Dansе), известный в мире как "Балетный Оскар", присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, был представлен впервые на сцене Большого театра России.

С первого дня существования программы ее художественным руководителем и председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и организатор программы – общественная некоммерческая организация "Центр Бенуа". Автор статуэтки приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звезд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году приз включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие культуры", а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.

В 2002 г. году Министерство Культуры Российской Федерации включило проект в федеральную программу "Культурное наследие России".

В 2009 проект "Бенуа де ла Данс" получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как программа международного значения.

За 30 лет своего существования Приз "Бенуа де ла Данс" вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлевском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году проект снова вернулся на сцену Большого театра России, а в 2004 году стал Фестивалем мирового балета.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

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