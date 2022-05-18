Новостройки в тренде: какие квартиры интересуют покупателей в Москве

Столичные новостройки все еще востребованы

По данным Росреестра, первый квартал 2022 года отличился рекордным спросом на столичную недвижимость в новостроящихся комплексах.



Несмотря на некоторое падение интереса покупателей после увеличения процентной ставки ипотечных программ, новостройки Москвы все еще считаются наиболее востребованным "продуктом" на рынке недвижимости.

В том числе, благодаря программам льготного кредитования с государственной поддержкой и инициативам некоторых застройщиков.

На этапе строительства

В условиях, когда потенциальные жильцы заинтересованы в дополнительной экономии, на верхние позиции покупательского рейтинга выходят проекты, позволяющие вложиться в недвижимость на ранних этапах. В идеальных условиях ранние инвестиции в квадратные метры позволяют купить квартиру на 20-40% дешевле.

Однако юристы напоминают, что при покупке квартир на стадии котлована крайне важно уделить особое внимание проверке застройщика и объекта. В противном случае вы рискуете оказаться и без денег, и без квартиры. Если у вас нет соответствующей подготовки и желания разбираться в вопросе – обратитесь в надежное агентство недвижимости, дающее реальные гарантии.

Так как ценовая политика застройщиков была и остается одним из решающих факторов выбора, растет интерес к комплексам, которые предлагают квартиры с минимальной средней стоимостью лота – это комплексы в ЮВАО, ВАО и ЗелАО (по данным за 2021 год).

Небольшая площадь

На рынке, как и ранее, наблюдается тренд квартир небольшой площади, в том числе мини-квартир и студий, которые вписываются в бюджет широкой аудитории покупателей. Как правило, это люди без семей, молодые специалисты и семьи без детей, которые рассматривают покупку московской недвижимости как альтернативу съемному жилью.

Комплексные и тематическое строительство

Застройщики отмечают растущий интерес к комплексным объектам строительства – все чаще жители и гости столицы ищут квартиры в комплексах, представляющих собой "город в городе".

Как правило, в таких жилых комплексах помимо самих домов одновременно строится вся необходимая инфраструктура, включая торговые центры, аптеки, детские сады, места для отдыха – все то, что позволит полноценно жить без необходимости ежедневно выезжать в Большой Город.

Другой тренд – экологические ЖК, которые ставят в приоритет близость к природе, лесу и водоемам, а также обязательное наличие зеленых зон, парков и скверов. В отличие от первого примера комплексного строительства, "экологические" новостройки могут быть не высотные и с меньшим количеством квартир.