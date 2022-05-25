Фонд "Линия жизни" объявляет акцию по сбору мелочи

С 28 мая по 4 июня благотворительный фонд "Линия жизни", помогающий тяжелобольным детям, проводит ежегодную акцию "Чья-то жизнь – уже не мелочь". С 2009 года собрано более 25 млн рублей, в рамках акции помощь получили 88 детей. Подопечные фонда обрели здоровье благодаря монеткам, которые неравнодушные люди бережно собирали и приносили в пункты приема мелочи или делали перевод через сайт акции. Каждая монетка – большой вклад в здоровье и счастье тяжелобольного ребенка.

Собранные средства направятся на лечение маленьких подопечных фонда, которые прямо сейчас борются с болезнью и проходят лечение от онкологических заболеваний.

"Наша акция по сбору мелочи – самый простой способ помочь детям. Любое, даже самое маленькое пожертвование может спасти жизнь! Это не громкие слова: когда поток монеток объединится, получатся полновесные тысячи, а потом десятки и сотни тысяч рублей, которые помогают нам с вами зажечь зеленый свет жизни еще одному ребенку", – говорит Фаина Захарова, президент фонда "Линия жизни".

Традиционно в акции участвует "Монетная компания", чьи многочисленные терминалы по приему монет установлены в разных уголках Москвы и Подмосковья.

В этом году фонд ждет всех желающих в саду "Эрмитаж" 28–29 мая и 4 июня, с 12:00 до 16:00 (Каретный ряд, д. 3, войти через главный вход беседка возле театра "Новая опера"). А также с 30 мая по 3 июня мелочь принимают в офисе благотворительного фонда "Линия жизни" по адресу: Малая Дмитровка, дом 16, строение 6.

Сделать доброе дело очень просто, иногда достаточно простой мелочи. Подробности акции и ее расписание – на сайте фонда.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд поддерживает развитие высоких технологий, которые становятся доступными российским детям.

Основные программы фонда – поддержка новых высокотехнологичных методов лечения детских онкологических и онкогематологических заболеваний: аферез гемопоэтических стволовых клеток при ауто– и аллогенных трансплантация костного мозга, восстановительное лечение после проведения химиотерапии, а также лечение лазером и восстановительное лечение детей с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата.