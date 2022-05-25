Чья-то жизнь — уже не мелочь

Чья-то жизнь — уже не мелочь
Фото: пресс-служба фонда "Линия жизни"
Фонд "Линия жизни" объявляет акцию по сбору мелочи

С 28 мая по 4 июня благотворительный фонд "Линия жизни", помогающий тяжелобольным детям, проводит ежегодную акцию "Чья-то жизнь – уже не мелочь". С 2009 года собрано более 25 млн рублей, в рамках акции помощь получили 88 детей. Подопечные фонда обрели здоровье благодаря монеткам, которые неравнодушные люди бережно собирали и приносили в пункты приема мелочи или делали перевод через сайт акции. Каждая монетка – большой вклад в здоровье и счастье тяжелобольного ребенка.

Собранные средства направятся на лечение маленьких подопечных фонда, которые прямо сейчас борются с болезнью и проходят лечение от онкологических заболеваний.

"Наша акция по сбору мелочи – самый простой способ помочь детям. Любое, даже самое маленькое пожертвование может спасти жизнь! Это не громкие слова: когда поток монеток объединится, получатся полновесные тысячи, а потом десятки и сотни тысяч рублей, которые помогают нам с вами зажечь зеленый свет жизни еще одному ребенку", – говорит Фаина Захарова, президент фонда "Линия жизни".

Традиционно в акции участвует "Монетная компания", чьи многочисленные терминалы по приему монет установлены в разных уголках Москвы и Подмосковья.

В этом году фонд ждет всех желающих в саду "Эрмитаж" 28–29 мая и 4 июня, с 12:00 до 16:00 (Каретный ряд, д. 3, войти через главный вход беседка возле театра "Новая опера"). А также с 30 мая по 3 июня мелочь принимают в офисе благотворительного фонда "Линия жизни" по адресу: Малая Дмитровка, дом 16, строение 6.

Сделать доброе дело очень просто, иногда достаточно простой мелочи. Подробности акции и ее расписание – на сайте фонда.  

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд поддерживает развитие высоких технологий, которые становятся доступными российским детям. 

Основные программы фонда – поддержка новых высокотехнологичных методов лечения детских онкологических и онкогематологических заболеваний: аферез гемопоэтических стволовых клеток при ауто– и аллогенных трансплантация костного мозга, восстановительное лечение после проведения химиотерапии, а также лечение лазером и восстановительное лечение детей с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 

новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей