Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан

Со 2 по 4 июня 2022 года в городе Сибае (Республика Башкортостан) состоится IV Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2022".



В инвестиционном сабантуе примут участие около полутора тысяч гостей из России, дальнего и ближнего зарубежья, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турцию и другие страны. На мероприятие приглашены представители федеральных и региональных органов власти, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, известные государственные и общественные деятели.



Официальная делегация в этом году прибудет из Казахстана, ее возглавит министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Республику Беларусь на инвестиционном сабантуе будет представлять заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик.

Подтвердила свое участие руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Среди спикеров форума: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров, депутат Госдумы Владимир Сенин, владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, ведущий телеканала "Россия-Культура" Пьер-Кристиан Броше, американский журналист Тим Керби, руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России Инна Рыкова, председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член правления ТПП России Владимир Гамза, генеральный директор ООО "Системные концессии" Валерий Ерёмин, директор Ассоциации инновационных регионов, проректор РАНХиГС, директор Института отраслевого менеджмента Иван Федотов, директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко, член совета директоров холдинга Fatinoğlu Угур Фатиноглу, президент Союза машиностроителей Турции Эмре Генджер и другие.

Участники форума обсудят актуальные вопросы – привлечение инвестиций, повышение экспортной активности, развитие моногородов и внутреннего туризма, цифровизацию городской среды и решение проблем экологии. Основная тема форума будет раскрыта на пленарном заседании "AntiSanction REGIONS: новая экономическая реальность".

В течение двух дней участников, спикеров и гостей форума ждёт насыщенная деловая программа — стратегические сессии, круглые столы, заседания рабочих групп и профильные выездные заседания, посвященные развитию экономики Республики Башкортостан и России в целом в текущей глобальной ситуации.

В первый день инвестиционного сабантуя состоится торжественное открытие первого Межрегионального форума бизнес-шерифов. В рамках этого мероприятия коллеги из Белгородской, Липецкой областей, Ставропольского края и других регионов поделятся своим опытом эффектной реализации института бизнес-шерифов.

Также состоится финал регионального этапа Кубка Global Management Challenge, в котором в 2022 году участвуют не только бизнес-шерифы и представители органов власти, но и команды предприятий, муниципальных образований, деловые объединения.

В программе форума предусмотрено заседание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной политике на тему "Развитие региональных финансовых систем и инструментов финансирования бизнеса".

Во второй день форума состоится презентация программы социально-экономического развития Зауралья, в разработке которой принял участие Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации.

В этот день пройдет выездное заседание Инвестиционного комитета республики в формате "Инвестиционный час", а также запланированы встречи двух межведомственных комиссий – заседание Межведомственной рабочей группы УГМК и Республики Башкортостан и рабочее совещание региона с АФК "СИСТЕМА".

На площадке инвестиционного сабантуя федеральные структуры организуют свои секции. Совет молодых дипломатов МИД России проведет дискуссию на тему "Образ России в условиях дискредитации делового партнера", а экспертный совет Госдумы – заседание по устойчивому развитию и "зеленому" финансированию.

В программу форума включены также профильные круглые столы Российского экспортного центра и Федерального центра развития экспорта "АгроЭкспорт".

Отдельные мероприятия будут посвящены развитию отношений с зарубежными партнерами — Беларусью, Казахстаном и Турцией.

Завершится форум 4 июня "Сабантуем" в Баймакском районе, где гости примут участие в народном празднике и получат возможность погрузиться в мир культуры и этноса Башкортостана.

В этот день также состоится встреча руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой с представителями туристского бизнес-сообщества Республики Башкортостан.