В Доме Музыки отметят юбилей группы ABBA

29 июня 2022 в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки состоится трибьют-концерт в честь известной группы

В 2022 году во всем мире отмечают грандиозную дату – юбилей создания легендарной шведской группы ABBA. 50 лет назад, в 1972 году вышел первый музыкальный сингл "People Need Love”, выпущенный шведским музыкальным квартетом "Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid", который вскоре стал всемирно известной группой ABBA. Неожиданно для всех четверых участников песня “People Need Love” получила успех не только в Швеции, но и в Европе, и даже попала в чарты США. Впоследствии эта композиция была включена в первый альбом “Ring Ring” группы ABBA.



В честь юбилея осенью этого года выйдет новая книга "ABBA at 50". Автор – известный шведский писатель, историк и официальный биограф группы Карл-Магнус Пальм. В ней планируется опубликовать малоизвестные, уникальные фотографии участников шведской группы.

Кроме того, в 2022 г. в рамках празднования юбилея ABBA в разных странах пройдут концерты-трибьюты. В России 29 июня в Международном Доме Музыки Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" представит свой специальный проект “ABBA Gold Hits”.

Уникальность этого концерта не только в том, что в нем прозвучат любимые хиты шведской группы в оригинальных аранжировках для симфонического оркестра, но и в составе участников. Продюсер проекта “ABBA Gold Hits” Гаянэ Шиладжян пригасила в качестве солисток звезд российской версии мюзикла "MAMMA MIA!" Юлию Чуракову и Наталию Быстрову. Именно Наталию солисты группы ABBA Бьорн Ульвеус и Анни-Фрид Лингстад назвали "лучшей исполнительницей главной роли этого мюзикла в мире".

29 июня в Доме Музыки зрителей ждут: "Dancing Queen", "Thank you for the music", "Money, money", "SOS", "I have a dream", "Voulez Vous", "Super Truper", "Mamma Mia", и другие, популярные во всем мире песни группы ABBA.

Начало в 19:00