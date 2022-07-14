Процедура регистрации компании в банке Тинькофф

Большинство начинающих предпринимателей не знают всю процедуру и последовательность действий при регистрации бизнеса, поэтому обращаются за помощью в различные агентства. Но последние не могут предложить всех тех преимуществ, бонусов и скидок которые получают бизнесмены решившие пройти регистрацию в Тинькофф. Ведь данный банк предлагает не просто услугу регистрация компании, есть ряд дополнительных услуг, которые помогут начинающему предпринимателю оперативно разместить на разных веб-ресурсах рекламу, найти нужных сотрудников, вовремя оплатить налоги и т.д.



Как проходит регистрация фирмы в Тинькофф

В данном банке, пожалуй, самая удобная процедура регистрации бизнеса. Ведь предпринимателям не нужно тратить время на поездки в банк, нет необходимости стоять в пробках, тратить время на ожидание своей очереди в очереди к специалисту и т.д. Все мероприятия по регистрации проходят в Интернете на официальном сайте банка. Клиенту нужно:

зайти на сайт;

найти нужную страницу;

заполнить форму заявки;

дождаться звонка специалиста;

ответить на вопросы сотрудника;

задать свои вопросы;

договориться о времени и месте получения необходимых документов;

дождаться электронного письма от налоговой.

После этого предприниматель может приступать к открытию своей компании и начать продажу товаров и услуг.

Плюсы предпринимателя при регистрации бизнеса в Тинькофф

Бизнесмен решивший воспользоваться процедурой регистрации бизнеса в данном банке получает ряд преимуществ. К основным из них можно отнести такие пункты, как:

значительная экономия времени;

бизнес оформляется в интернете;

реквизиты формируются в день отправки заявки;

предлагается удобная услуга онлайн бухгалтерии;

у клиента будет удлинённый платёжный день;

предлагается услуга бизнес копилки;

при нехватке средств можно воспользоваться овердрафтом;

возникающие проблемы решит менеджер;

разработано отличное приложение онлайн банка;

можно заказать бизнес карты онлайн;

есть удобная инкассация;

валютный счёт обслуживается без комиссий;

для развития предпринимательства можно взять кредиты по низкой ставке;

предлагается услуга зарплатного проекта;

есть удобная услуга эквайринга;

техподдержка работает круглосуточно;

есть отличные услуги от банковских партнёров.

Все предлагаемые услуги дают возможность предпринимателю значительно сэкономить время и денежные средства.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

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