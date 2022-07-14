Процедура регистрации компании в банке Тинькофф

Процедура регистрации компании в банке Тинькофф
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Большинство начинающих предпринимателей не знают всю процедуру и последовательность действий при регистрации бизнеса, поэтому обращаются за помощью в различные агентства. Но последние не могут предложить всех тех преимуществ, бонусов и скидок которые получают бизнесмены решившие пройти регистрацию в Тинькофф. Ведь данный банк предлагает не просто услугу регистрация компании, есть ряд дополнительных услуг, которые помогут начинающему предпринимателю оперативно разместить на разных веб-ресурсах рекламу, найти нужных сотрудников, вовремя оплатить налоги и т.д.

Как проходит регистрация фирмы в Тинькофф

В данном банке, пожалуй, самая удобная процедура регистрации бизнеса. Ведь предпринимателям не нужно тратить время на поездки в банк, нет необходимости стоять в пробках, тратить время на ожидание своей очереди в очереди к специалисту и т.д. Все мероприятия по регистрации проходят в Интернете на официальном сайте банка. Клиенту нужно:

  • зайти на сайт;
  • найти нужную страницу;
  • заполнить форму заявки;
  • дождаться звонка специалиста;
  • ответить на вопросы сотрудника;
  • задать свои вопросы;
  • договориться о времени и месте получения необходимых документов;
  • дождаться электронного письма от налоговой.

После этого предприниматель может приступать к открытию своей компании и начать продажу товаров и услуг.

Плюсы предпринимателя при регистрации бизнеса в Тинькофф

Бизнесмен решивший воспользоваться процедурой регистрации бизнеса в данном банке получает ряд преимуществ. К основным из них можно отнести такие пункты, как:

  • значительная экономия времени;
  • бизнес оформляется в интернете;
  • реквизиты формируются в день отправки заявки;
  • предлагается удобная услуга онлайн бухгалтерии;
  • у клиента будет удлинённый платёжный день;
  • предлагается услуга бизнес копилки;
  • при нехватке средств можно воспользоваться овердрафтом;
  • возникающие проблемы решит менеджер;
  • разработано отличное приложение онлайн банка;
  • можно заказать бизнес карты онлайн;
  • есть удобная инкассация;
  • валютный счёт обслуживается без комиссий;
  • для развития предпринимательства можно взять кредиты по низкой ставке;
  • предлагается услуга зарплатного проекта;
  • есть удобная услуга эквайринга;
  • техподдержка работает круглосуточно;
  • есть отличные услуги от банковских партнёров.

Все предлагаемые услуги дают возможность предпринимателю значительно сэкономить время и денежные средства.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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