Мавзолей мечты и Аквариум: на «Архстоянии» представят два новых арт-объекта

Мавзолей мечты и Аквариум: на «Архстоянии» представят два новых арт-объекта

На фестивале ландшафтных объектов "Архстояние", который пройдет с 29 по 31 июля в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области, представят два новых арт-объекта. Среди них – 29-метровый "Мавзолей мечты" от звезды российской деревянной архитектуры Тотана Кузембаева, который станет самым высоким в коллекции парка.

В этом году тема фестиваля "Счастье есть?". Согласно манифесту, художники, перформеры и музыканты представят мистерию-путешествие об обретении опоры и надежды в полной мгле. 

Традиционно во время фестиваля презентуют новые арт-объекты. В этот раз посетители увидят "Мавзолей мечты" – башню, сложенную слоями из разных материалов: от костей животных до пластика и битого стекла. Венчать "Мавзолей мечты" будет оазис искусственных пальм. По словам автора, ведущего российского архитектора Тотана Кузембаева, объект олицетворяет собой человеческие и природные жертвы, принесенные людьми во имя великой мечты. Проект реализован при поддержке попечителя арт-парка – предпринимателя, мецената и одного из крупнейших частных коллекционеров страны Петра Авена. 

Второй важный арт-объект, появившийся благодаря развитию культурного меценатства и поддержке Музея AZ и его директора, Наталии Опалевой, – "Аквариум" от Сергея Шеховцова. Это увеличенный в масштабе 1:10 аквариум для рыбок, который физически и метафорически превращается в пространство для людей – с искусственной экосистемой и пляжем. Чтобы испытать счастье беззаботности, нужно просто войти внутрь и принять правила этой территории.

Также посетители фестиваля смогут как следует отдохнуть в "Санатории сна" от художника Романа Сакина и увидеть инсталляцию Александра Бродского "6 соток" о загадочной единице измерения счастья. Помимо работ известных художников, на фестивале можно будет увидеть проекты из шорт-листа открытого конкурса – от кинетических игрушек для взрослых и 5-метрового кикера до большой грязевой ямы и перформанса с плакальщицами. Всего жюри выбрало восемь проектов среди 281 заявки.

В музыкальной программе "Архстояния" – три необычные сцены, вписанные в ландшафт, на которых выступят группы "Буерак", POLE, "Свидание", "Космос на потолке", Шарлот, Павел Додонов, а также танцпол Leveldva Chillrave.

В параллельной программе – перформативный маршрут и аудиоспектакль от Дмитрия Волкострелова, спектакль в автобусе от Габбилена Галычева, сеновал любви и лекторий.

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