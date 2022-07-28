Зачем нужна независимая гарантия: преимущества и условия получения

Независимая банковская гарантия представляет собой поручительство кредитной организации за одного из участников сделки. Такое поручительство гарантирует, что обязательства будут выполнены. В противном случае тому, кто выступил гарантом, потребуется взять их исполнение на себя вместо недобросовестной стороны. Это определенный риск, но банки идут на него, давая возможность заключать выгодные сделки.



Банковская независимая гарантия может потребоваться для проведения тендеров, осуществления коммерческих закупок или участия в торгах. Кроме того, она запрашивается, когда требуется подтверждение возврата аванса или поручительство при подаче заявки на серьезный кредит.

Выгода банка как поручителя состоит в получении процентов за то, что он берет на себя ответственность за компанию или индивидуального предпринимателя. Итоговая сумма выплат по процентам указывается в заключаемом сторонами договоре. Следует учитывать, что банки стремятся свести свои риски к минимальным, а потому, претендентов на получение независимой гарантии ожидает оперативная, но максимально тщательная проверка.

Виды независимых банковских гарантий для бизнеса

Существует четыре основных вида гарантий, которые могут выдаваться российскими банками:

1. Тендерная;

2. Налоговая;

3. Таможенная;

4. На исполнение контракта.

Особый вид гарантии на исполнение контракта – платежная. Если работа исполнителя не будет оплачена второй стороной, банк сделает это за нее. После этого недобросовестный получатель товаров или услуг становится должником банка.

Что нужно, чтобы оформить независимую гарантию

Подать заявку на получение конкретного вида банковской гарантии можно онлайн. Детали указываются в краткой анкете, в которую вносятся сведения о будущей сделке или контракте: тип контракта в соответствии с действующим законодательством, требуемый вид гарантии в соответствии с обязательствами заявителя, сумма и срок гарантии, номер закупки. После того, как указаны все необходимые сведения, может быть рассчитана стоимость услуги.

Процедура оформления услуги состоит из четырех основных этапов: подача заявки, сбор документов, подписание бумаг, оплата услуг банка. Кредитная организация самостоятельно вносит выданную независимую гарантию в реестр. Рассмотрение предварительной заявки осуществляется в кратчайшие сроки. Специалист банка выезжает для подписания бумаг к заявителю.

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