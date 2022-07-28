Национальные оркестры из 15 регионов России выступят на фестивале в Кремле

Гала-концерт Фестиваля национальных оркестров России состоится 18 сентября 2022 года в Государственном Кремлевском Дворце

Фестиваль национальных оркестров проводится впервые и станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. На сцене Кремля выступят ведущие национальные музыкальные коллективы из 15 регионов России, в том числе Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, Челябинска, Элисты, Якутска и других. Организатор фестиваля – Благотворительный фонд Фридриха Липса при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.



На главную сцену страны выйдут Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л.Г. Зыкиной, Государственный русский народный оркестр "Малахит", Оркестр русских народных инструментов "Метелица", Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии, Оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Калинина, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, Национальный оркестр Калмыкии, Оркестр чеченских народных инструментов Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова, Национальный государственный оркестр народных инструментов РСО-Алания имени Б. Газданова и другие известнейшие российские коллективы.

Впервые в Кремле будут звучать русская балалайка и башкирский курай, татарская думбра и чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр. На этих инструментах исполняются самые проникновенные, родные и знакомые с детства мелодии, которые родились задолго до нас, сопровождают нас всю жизнь и будут звучать всегда. Вместе с оркестрами выступят выдающиеся солисты-инструменталисты, признанные мэтры: Александр Цыганков, Андрей Горбачев, Сергей Войтенко, Екатерина Мочалова, Михаил Дзюдзе и др., а также всеми любимые популярные артисты театра и кино, признанные звезды мировой оперной сцены и известнейшие исполнители русской песни, в том числе Аскар Абдразаков, Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева, Андрей Мерзликин, Надежда Крыгина, Ирина Крутова, Александр Шалунов, Лариса Гордьера, Иванна.

"Национальное искусство уходит глубоко корнями в историю нашей страны и неразделимо с ней. Оно является подлинным художественным явлением и признанным элементом мировой музыкальной культуры. Это искусство – предмет нашей национальной гордости и хранитель наших духовных ценностей, своего рода наш культурный генетический код", – говорит художественный руководитель фестиваля, художественный руководитель Русского народного ансамбля "Россия" им. Зыкиной, заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко.