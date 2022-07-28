В Театре сатиры рассказали о планах на 99-й сезон

В Театре сатиры рассказали о планах на 99-й сезон
Фото: пресс-служба
В самом его начале театр представит две новые постановки – «Этот ребенок» и «Невольницы»

В конце сезона 2021/22 года Театр сатиры буквально поразил московскую публику двумя громкими премьерами. Сергей Землянский в конце апреля представил пластический спектакль "Арбенин. Маскарад без слов" с Максимом Авериным в главной роли. Затем, в начале июня, вышла постановка Сергея Газарова "Дядя Жорж", основанная на двух пьесах Антона Чехова "Леший" и "Дядя Ваня".

"Сразу две постановки подобного масштаба стали возможны при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", выступившего в этом сезоне ключевым партнером нашего театра. Поддержка фонда позволяет воплощать в жизнь спектакли в различных жанрах и формах, экспериментировать с новыми направлениями. Поэтому мы очень надеемся, что фонд будет поддерживать наши смелые начинания и в будущем сезоне", – рассказывает худрук Театра сатиры Сергей Газаров.

На новый, 99-й сезон в театре большие творческие планы. В работе много масштабных, оригинальных, ярких спектаклей, среди которых как постановки по пьесам современных авторов, так и новое прочтение классических произведений.

Сезон откроется 6 сентября 2022 года оригинальной версией спектакля "Где мы?", подготовленной специально к 88-летию президента театра Александра Ширвиндта. "Особенности показа мы пока держим в секрете, но уверяем вас, что это будет очень оригинально и очень смешно. Совершенно в духе Александра Анатольевича", – рассказали в пресс-службе Театра сатиры.

Затем на сцене "Чердак сатиры" 13 и 27 сентября зрители смогут увидеть постановку Никиты Кобелева "Этот ребенок". Пьеса французского драматурга Жоэля Помра создана в технике "вербатим", в которой драматургическую основу составляют диалоги обыкновенных людей. Все десять эпизодов узнаваемы и вместе с тем одновременно абсурдны, ироничны и трагичны. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми. Она о тех фатальных ошибках, которые иногда непреднамеренно совершают взрослые. Это своеобразная энциклопедия родительских заблуждений. Рассказывает режиссер Никита Кобелев: "В работе мне было важно подчеркнуть, что нравственная глухота по отношению друг к другу – это проблема не только "отцов и детей", но и серьезная общечеловеческая проблема сегодня. Поэтому в зале обязательно найдется зритель, который уверенно скажет: это про меня".

В конце октября 2022 года на Основной сцене Театра сатиры Михаил Мокеев представит спектакль "Невольницы". В основу постановки легла пьеса Александра Островского, которая несправедливо редко ставилась на театральных подмостках. Жанр спектакля, как и произведения, – комедия, но комедия не совсем обычная. Здесь есть все: и элементы комедии положений, и ироничные диалоги,  и неожиданные интригующие сюжетные повороты. Полностью сохраняя авторский текст Островского, Михаил Мокеев стремится к современному, острому, яркому воплощению сюжета на сцене. Главное, что отличает эту постановку от классического прочтения  – это зонги: музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.

"Мы стараемся честно рассказывать эту историю, восхищаемся мастерством драматурга и его умением мыслить сценическими категориями: ведь Островский не писал про жизнь, он писал про театр. Я не "наваливаюсь" на великого драматурга своими трактовками, не пытаюсь наивно думать, что понимаю его лучше, чем он сам. Но мне интересно вскрыть автора, "расщепить" материал на неожиданные атомы. Показать его через современные музыкальные и сценические формы. Надеюсь, что такая подача драматургии Островского привлечет в театр не только любителей классики, но и молодых зрителей". – рассказывает о своей будущей премьере Михаил Мокеев.

В дальнейших планах Театра сатиры – "Женитьба" Николая Гоголя от режиссера Филиппа Гуревича, постановка о Ван Гоге в интерпретации Сергея Землянского и, конечно, работы худрука Сергея Газарова: "Весталка" о Великой Отечественной войне глазами женщин, а также "Собачье сердце" с участием Федора Лаврова и Алексея Гуськова.

"В будущем сезоне на разных сценах нашего театра мы планируем в совокупности представить 6-7 премьерных спектаклей. Репертуар в целом определен. Остается только много работать, чтобы все получилось", – заключил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.  

новости партнеров

Удар на опережение: как "Калибры" спутали все карты НАТО и Украине

Одесский провал не позволил ВСУ устроить "вторую Бучу"

"Впадать в тремор и бояться": Киев хочет запугать Россию одним словом

С воинственным заявлением выступил советник главы офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей