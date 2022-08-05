На ВДНХ расцветут сады

На ВДНХ расцветут сады
Фото: Михаил Щеглов
С 12 по 21 августа в Северном сквере ВДНХ пройдет VIII Московский международный фестиваль «Сады и люди»

Тема конкурса садов этого года – "Сон в летнюю ночь" и "Арифметика сада". В номинациях "Большой сад" и "Малый сад" будут представлены более 15 садов от ведущих дизайнеров России и Белоруссии. 

"В этом году у фестиваля "Сады и люди" не совсем обычный формат – в конкурсе садов заявлены сразу 2 темы. Это связано с тем, что в прошлом году пандемия не позволила нам провести конкурс и полномасштабную выставку садов для зрителей, – рассказывает директор фестиваля Елена Беляева. – Тем интереснее и сложнее будет задача жюри в этот раз и больше простора для фантазии дизайнеров. Приглашаем всех на прогулки по удивительным садам VIII фестиваля "Сады и люди".

Оценивать работу ландшафтных дизайнеров в этом году будет экспертное жюри практикующих российских ландшафтных архитекторов. Так, Татьяна Казарина и Анна Быкова представят на фестивале свой проект "Viridis Globus. Зеленый театр", источником вдохновения для которого послужило искусство Шекспира. Формой и материалами авторы постараются передать атмосферу старого театра. В саду можно будет увидеть разноформатную брусчатку как на тротуарах старинного Лондона, деревянные помосты, стриженые изгороди, которые лабиринтом уведут зрителей на сцену. В саду "Гипнос" от архитекторов из Рязани (Татьяна Звездочкина, Елена Рыжова, Ольга Коржикова, Любовь Тюрина, Анастасия Алимпиева) на площади в 100 кв. м. посетителям встретятся афинские улицы и дворцы, волшебный южный лес, поляна, где репетируют артисты, постель королевы фей, место тайной встречи влюбленных беглецов. Женский коллектив дизайнеров (Еременко Ксения, Мария Бадина, Чухась Екатерина, Воронцова Евгения) представит свой сад с мистическим названием "Ведь-ма". Издавна на Руси уважали и опасались людей, владеющих магическими знаниями и умениями за их особую связь с матерью-землей. Авторы обещают создать сад, где реальность переходит в сон, где происходит смешение сна и яви.

По традиции, сады, участвующие в номинации "Сады начинающих", будут строиться в течение фестиваля – гости мероприятия смогут своими глазами наблюдать, как работают ландшафтные дизайнеры.

Посетителей ждут сады лучших ландшафтных дизайнеров, мастер-классы, экскурсии по садам в сопровождении их авторов, выставка садовых растений, инструменты для садоводства, материалы и оборудование для питомников растений и многое другое. 

Для жителей мегаполиса – проект "Огород в городе", где каждый может убедиться, как много вкусного и полезного можно вырастить на собственном балконе. Проект "Букетный бум" – для желающих приобщиться к искусству составления букетов. Для детей и их родителей отдельная насыщенная программа – мастер-классы, квесты, выступления музыкантов.

Ежедневно на территории фестиваля будет работать "Зеленый лекторий" для любителей и профессионалов в области садоводства. Растения, представленные в выставочных садах, можно будет сразу приобрести на партнерских площадках или заказать в питомниках.

Каждый вечер на фестивале включается подсветка садов, и тогда все сады можно будет увидеть совсем в ином свете.

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