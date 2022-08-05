Urban Space пройдет в Radisson Collection Moscow

Radisson Collection Moscow на Кутузовском проспекте стал официальным партнером дискуссионного клуба Urban Space, который пройдет в одном из самых роскошных залов отеля – Radisson Collection Lounge.



Панорамное остекление, сводчатый потолок с росписью и хрустальными люстрами, отсылающий к византийской архитектуре, мебель в романском стиле, аутентичные персидские ковры и терраса с впечатляющими видами на Белый дом, Новоарбатский мост и Москву-реку.

Отель располагается в здании, известном как "сталинская высотка". Имперский масштаб здесь органично соседствуют с современным "умным комфортом" и мировыми традициями пятизвездочного сервиса.

Незаурядная архитектура и стиль гостиницы притягивают известных людей со всего земного шара. Книга "Почетных гостей" отеля пестрит автографами звёзд мировой величины. Здесь отметились Марчелло Мастроянни, Роберт Де Ниро, Мишель Легран, Патрисия Каас,Сезария Эвора, Закари Куинто, Доминик Купер, Майкл Флэтли, Одри Тоту, Софи Лорен, Хоакин Кортес, Рэйф Файнс, Френсис Форд Коппола, Винг Реймс, Шон Бин, Кристиан Слейтер, Эдриан Броуди, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и другие знаменитости.

В атмосфере трогательной эстетики 17 ноября состоится диалог ведущих девелоперов страны с основными государственными регуляторами и важными подрядчиками застройщиков. На повестке Urban Space – дальнейшее сотрудничество, создание комфортной городской среды, цифровизация, пути трансформации рынка и повышение эффективности в управлении жилыми проектами.

18 ноября в рамках Urban Space пройдет property-тур по знаковым новостройкам Москвы, прошедшим экспертизу Urban Awards. Участники клуба посетят готовые объекты, узнают, какие современные инновационные технологии использовались при строительстве, благоустройстве, разработке архитектурной концепции, проработке планировочных решений и многом другом.

Завершит деловую часть торжественная церемония награждения победителей 14-й Московской премии Urban Awards, которая пройдет 24 ноября. Заявки для участия принимаются до 1 сентября.

Генеральный партнер премии – архитектурно-брендинговая компания Devision.

Коммуникационный партнер премии – MAER.

Официальный партнер премии – Radisson Collection.