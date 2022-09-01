Театр Мюзикл покажет "Бессмертный голос"

Театр Мюзикл покажет "Бессмертный голос"
Фото: пресс-служба
Вход на спектакль бесплатный

12 сентября в Московском Театре Мюзикла состоится премьера спектакля "Бессмертный Голос" режиссеров Эдуарда Боякова и Валентина Клементьева. Главные действующие лица: Леонид Якубович, Полина Агуреева, Евдокия Германова, Сергей Габриэлян, Павел Устинов, а также музыка великих советских композиторов и стихи поэтов-фронтовиков – Арсения Тарковского, Иона Дегена, Ольги Берггольц, Александра Твардовского, Никиты Богословцева, Марка Фрадкина и др. Премьера проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вход бесплатный, по регистрации.

Музыкально-поэтический спектакль "Бессмертный голос" режиссеров Эдуарда Боякова и Валентина Клементьева с первых минут погружает зрителя в атмосферу настоящего фронтового концерта. Леонид Якубович, Полина Агуреева, Евдокия Германова, Сергей Габриэлян, Павел Устинов и читают стихи поэтов-фронтовиков Арсения Тарковского, Иона Дегена, Ольги Берггольц, Александра Твардовского и современных поэтов Игоря Караулова и Влада Маленко, а ансамбль "Джанго" во главе с музыкантом Алексеем Поддубным поет любимые народом военные песни советских композиторов.

Стихи поэтов-фронтовиков – это сокровенный и пронзительный рассказ очевидцев, способных облечь в поэзию свой самый важный жизненный опыт: "Дай-ка лучше согрею ладони я, Над дымящейся кровью твоей"? "Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне". И конечно, поэзия о войне немыслима без поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" – эту поэму, напечатанную в годы войны в газетах "Красноармейская правда", "Правда", "Известия", "Знамя" – солдаты не рвали на самокрутки, они хранили эти главы у сердца рядом со стихотворением "Жди меня и я вернусь" Константина Симонова.

Режиссер Эдуард Бояков:

"Мы знаем множество спектаклей по стихам поэтов Великой отечественной войны, начиная с постановки Любимова "Павшие и живые", где зрители открывали новые имена, и заканчивая современными работами, в которых звучат стихи поэтов-фронтовиков. Но наш "Бессмертный голос" имеет две особенности.Во-первых, мы не только читаем стихи Иона Дегена, Ольги Берггольц, Александра Твардовского, Арсения Тарковского. Мы говорим еще о человеке – рассказываем зрителю о поэтах-фронтовиках, об их творческом и боевом пути. Потому что они писали не в кабинетах, а на передовой. Они были настоящими бойцами – служили в газетах, сидели в танках и окопах, получали ранения и ордена. И когда зритель знакомится с авторами с такой человеческой, документальной, стороны, это очень изменяет его отношение к самим стихам. Появляется совершенно другой уровень доверия: стихи становятся живыми свидетельствами, документами эпохи.Во-вторых, в нашем спектакле мы решили соединить поэтов прошлого и поэтов современных, которые могут рассказать своим ровесникам о войне – Игоря Караулова и Влада Маленко. Чтобы в конечном итоге зритель увидел, насколько мощной может быть и современная русская военная поэзия.

Спектакль, действующим лицом которого стала фронтовая поэзия и прекрасная музыка великих композиторов, дает ключ к размышлениям об историческом достоинстве народа. "Бессмертный голос" заново открывает страницы истории. Чтобы напомнить нам о героическом прошлом страны. Чтобы рассказать и показать, какими духоподъемными и объединяющими могут быть военные песни, насколько пронзительными и актуальными являются стихи, написанные 80 лет назад и буквально вчера. Чтобы объяснить, почему на протяжении десятилетий, из поколения в поколение, мы вновь и вновь возвращаемся к этим строчкам, в которых поэты, очевидцы военных событий, обращаются к читателю".

Вход бесплатный, по регистрации: Бессмертныйголос.рф
Спектакль можно также посмотреть онлайн на странице ВК телеканала "Спас"
Начало: 19.00
Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта
Возрастное ограничение: 6+

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