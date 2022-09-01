Бестселлер Наринэ Абгарян поставят в Ведогонь-театре

Бестселлер Наринэ Абгарян поставят в Ведогонь-театре
Фото: пресс-служба
Спектакль называется "С неба упали три яблока"

17 и 18 сентября в "Ведогонь-театре", расположенном в Зеленограде, покажут премьеру спектакля "С неба упали три яблока", повествующего о бедах и радостях обитателей маленькой армянской деревушки, тихо доживающей свой век. Однажды их жизнь круто изменится, подарив надежду на будущее.

Свой роман-бестселлер Наринэ Абгарян написала, по её собственным словам, в жанре магического реализма под влиянием Габриэля Гарсиа Маркеса. В 2015 году книге была присуждена самая крупная литературная премия России "Ясная поляна".

Режиссер Татьяна Тарасова, известная своими постановками в Театре Наций, Театре им. Пушкина и в Центре Драматургии и режиссуры, виртуозно переводит на театральный язык большую прозу.

 "С первых страниц роман Наринэ Абгарян ошарашил меня своей откровенностью и огромной любовью к людям. Мне кажется, вся эта история об уникальной человеческой нежности. "С неба упали три яблока" – прекрасная, тонкая, чувственная, нежная книга, очень атмосферная и поэтому она, конечно, непросто ложится на сцену. В ней нет экшена, но есть очень красивая словесная вязь, которую хочется сохранить", - рассказывает Татьяна Тарасова.

Художественный руководитель "Ведогонь-театра" Павел Курочкин: "Мы впервые обращаемся к современной русскоязычной прозе. Уже сейчас понятно, что этот спектакль будет весьма необычным и очень значимым для нашего коллектива".

Художник Ольга Галицкая: "Сценография спектакля задумана как коллаж историй прошлого и настоящего, собирающийся в витиеватый узор".

В спектакле заняты: Наталья Тимонина, Александр Бавтриков, Лилия Шайхетдинова, Илья Роговин, Наталья Третьяк, Павел Курочкин, Елена Шкурпело, Вячеслав Семеин, Татьяна Бутова, Аркадий Зяблов, Анастасия Мунина.

новости партнеров

Медведев с издевкой ответил на "кудахтанье" Европы по визовым ограничениям для РФ

Пора перейти от угроз к действиям, заявил политик

США признались в подготовке контрнаступления Украины на юге

Американцы постоянно вели переговоры с украинцами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей