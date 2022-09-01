Бестселлер Наринэ Абгарян поставят в Ведогонь-театре

Спектакль называется "С неба упали три яблока"

17 и 18 сентября в "Ведогонь-театре", расположенном в Зеленограде, покажут премьеру спектакля "С неба упали три яблока", повествующего о бедах и радостях обитателей маленькой армянской деревушки, тихо доживающей свой век. Однажды их жизнь круто изменится, подарив надежду на будущее.



Свой роман-бестселлер Наринэ Абгарян написала, по её собственным словам, в жанре магического реализма под влиянием Габриэля Гарсиа Маркеса. В 2015 году книге была присуждена самая крупная литературная премия России "Ясная поляна".

Режиссер Татьяна Тарасова, известная своими постановками в Театре Наций, Театре им. Пушкина и в Центре Драматургии и режиссуры, виртуозно переводит на театральный язык большую прозу.

"С первых страниц роман Наринэ Абгарян ошарашил меня своей откровенностью и огромной любовью к людям. Мне кажется, вся эта история об уникальной человеческой нежности. "С неба упали три яблока" – прекрасная, тонкая, чувственная, нежная книга, очень атмосферная и поэтому она, конечно, непросто ложится на сцену. В ней нет экшена, но есть очень красивая словесная вязь, которую хочется сохранить", - рассказывает Татьяна Тарасова.

Художественный руководитель "Ведогонь-театра" Павел Курочкин: "Мы впервые обращаемся к современной русскоязычной прозе. Уже сейчас понятно, что этот спектакль будет весьма необычным и очень значимым для нашего коллектива".

Художник Ольга Галицкая: "Сценография спектакля задумана как коллаж историй прошлого и настоящего, собирающийся в витиеватый узор".

В спектакле заняты: Наталья Тимонина, Александр Бавтриков, Лилия Шайхетдинова, Илья Роговин, Наталья Третьяк, Павел Курочкин, Елена Шкурпело, Вячеслав Семеин, Татьяна Бутова, Аркадий Зяблов, Анастасия Мунина.