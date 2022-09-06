В Общественной палате РФ состоялась пресс-конференция благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни", посвященная старту Всероссийской благотворительной акции "Веселые Люди — в Х5 раз добрее". Акция приурочена к Международному Дню благотворительности, который отмечается 5 сентября. Организаторы мероприятия – фонд "Линия жизни" и комиссия ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности.



В пресс-конференции приняли участие: Фаина Захарова, президент фонда "Линия жизни"; Елена Николаева, телеведущая канала Россия 1, посол фонда "Линия жизни"; Ирина Кузьмина – менеджер по благотворительным программам Х5 Group; Наталья Палинова, генеральный директор телеканалов RUSSIAN MUSIC BOX, Влад Красавин, основатель и Генеральный продюсер "Krasavin Media Group". Модератором выступил член Комиссии ОП РФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев, обративший внимание собравшихся на то, что "в проведении таких благотворительных акций важно, что они позволяют создавать в России правильную модель поведения для молодых людей и для селебрити, для наших медиа. Чтобы поддерживать благотворительность было не зазорно, а сложную тему помощи тяжелобольным детям уметь подавать правильно – с позитивом".

Ведь основная цель проекта "Добрые люди – в Х5 раз добрее" — привлечение внимания общества к проблеме оказания помощи тяжелобольным детям. Посол фонда "Линия жизни" Митя Фомин поддержал инициативу фонда, заметив: "Благотворительность в нашей стране непросто слово, а День благотворительности отмечает большое количество наших соотечественников. Фонд "Линия жизни" уже много лет помогает встать на ноги детям с очень сложными медицинскими диагнозами. Я в свое время принимал участие в акции "Красный нос – доброе сердце", тогда нам удалось собрать средства для нуждающихся детишек. Всегда положительные эмоции, юмор – приветствуются. Потому что помогать - нужно. Помогать – важно. А еще это полезно и приятно. Вот и сейчас стартует акция "Веселые люди – в Х5 раз добрее", которая призвана собрать средства для тех, кто ждет помощи. Улыбайтесь творите добро – это все возвращается сторицей и делает нас с вами счастливыми, свободными, добрыми и веселыми современными людьми".

"Впервые историю с красными носами наш фонд запустил в 2007 году – тогда всем эта акция очень понравилась, а главное, нам удалось собрать достаточно большую сумму для оказания помощи нашим подопечным. И сейчас мне показалась самое время провести следующий этап – умножить на пять все добрые дела участников акции, поэтому родилась идея: "Веселые люди – в Х5 раз добрее". В этом нас поддержали партнеры и друзья фонда, которым мы очень благодарны за участие, креатив и неравнодушие к важной теме – помощи тяжелобольным детям", – говорит президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Ирина Кузьмина менеджер по благотворительным программам Х5 Group: "Х5 Group сотрудничает с благотворительным фондом "Линия жизни" с 2006 года. За это время благодаря нашим совместным акциям было собрано порядка 300 млн рублей, на которые более 1200 детей получили медицинскую помощь. Нам важно привлекать внимание к важным и добрым делам: в ближайшее время в "Перекрестке в ТЦ "Афимолл" будет проходить фотосессия с участием звезд, которые примерят на себя красные носики в поддержку новой акции. Деньги, которые будут выручены от продажи таких носов, наша компания умножит на пять, и направит в Фонд. А за каждые видео и фото, размещенные в рамках специального хэштег-челленджа #вХ5раздобрее Likee, мы будем перечислять дополнительно по 1 000 рублей*. Ждём ваши посты!".

Видеоплатформа Likee: "Likee – одна из самых известных видеоплатформ в России. Наша основная аудитория – поколение Z. Яркое, креативное и дружелюбное сообщество, которое, чутко отзывается на возможность помочь тем, кто в этой помощи нуждается. В поддержку благотворительной акции помощи тяжелобольным детям "Линия жизни" на нашей видео-платформе пройдет челлендж под хештегом #вХ5раздобрее".

Влад Красавин, основатель и генеральный продюсер "Krasavin Media Group": "Мы искренне надеемся, что эта активация станет большим "вирусным" челленжем. Только на видеоплатформе Likee суммарная аудитория блогеров нашей медиагруппы превышает 150 миллионов пользователей. А для тех, кто снимает видео, для кого это привычное действие, важно, что они могут легко приобщиться к этой акции и сами стать благотворителями. Это, действительно, круто, важно и нужно для молодежной аудитории".

Елена Николаева телеведущая канала Россия 1, посол фонда "Линия жизни": "Благотворительность – это радость. Как мне кажется, это искусство "легких касаний" – ты идешь по миру и зажигаешь эти огонечки. Добра больше, света больше и тьма, которой в последнее время достаточно, отступает. Как мне кажется, есть такой хороший принцип: хочешь получать больше – отдавай больше. Логика очень простая. Помогать тоже радость для всех помогающих. На том конце благотворительности еще стоит ребенок со страшным диагнозом. Но когда люди встают у него за спиной, готовые поддержать и помочь, они превращаются в такую силу, когда возможно все, любые чудеса. На самом деле, это очень важно. И еще важно, с кем вы идете этот путь. Я с "Линией жизни" потому, что этим людям веришь. 18 лет работы фонда – это не просто так. Это максимально прозрачная история. Когда ты идешь вместе с правильными людьми, можно улыбаться даже, когда тяжело. Для этого и существует акция "Веселые люди – в х5 раз добрее", пусть в эти дни будет больше красных носов, их хватит на всех желающих готовых делать добрые дела, помогая детям".

Механика всероссийской акции "Добрые люди – в Х5 раз добрее": Быть веселым человеком и стать в пять раз добрее просто: за пожертвование в 100 рублей участники акции получат от благотворительного фонда "Линия жизни" веселый клоунский атрибут – поролоновый нос или бант, а пожертвованные в фонд средства X5 Group умножит на пять! Кроме того, Кроме того, за каждое видео\фото, размещенное на видеоплатформе Likee в рамках челленджа #вХ5раздобрее, компания переведет в фонд "Линия жизни" тысячу рублей*.

Наталья Палинова, генеральный директор телеканала RUSSIAN MUSIC BOX: "Наш телеканал с удовольствием поддержал акцию фонда "Линия жизни" – 11 сентября на фестивале "Добрая Москва" в рамках празднования Дня города, мы проведем большой благотворительный концерт "Веселые люди – в Х5 раз добрее", в котором примут участие более 25 известных артистов. Кроме того, наша звездная футбольная команда "STARMIX", сборная блогеров и звезд шоу-бизнеса, проведет матч с атрибутикой акции – красными носами, потому что спорт, музыка и благотворительность объединяют неравнодушных людей". Ближайшее масштабное мероприятие в рамках благотворительной акции состоится в День города Москвы на Цветном бульваре 11 сентября. На фестивале "Добрая Москва" фонд "Линия жизни" и телеканал MIUSIC BOX RUSSIA проведут благотворительный концерт "Веселые люди – в Х5 раз добрее" с участием звезд эстрады.

15 сентября в "Перекрестке", расположенном в ТРЦ "Афимолл" с 17:00 до 19:00 пройдет фотоакция: "Веселые люди – в Х5 раз". На площадке установят брендированную фотозону акции для селебрити, где пройдет фотосессия звезд-друзей фонда, поддерживающих благотворительную акцию. Для посетителей ТРК будет работать фотобудка с возможностью получить за пожертвование нос или бант и сделать моментальное фото с хештегом акции #вХ5раздобрее. Среди участников фотомарафона состоится розыгрыш призов от фонда "Линия жизни".

*средства будут перечислены только за те видео/фото, которые соответствуют заданию челленджа.