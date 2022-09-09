Продажи машино-мест в Москве снизились на 17%

Материал подготовлен на основе данных, предоставленных Росреестром

Под влиянием кризиса покупатели жилья в столичных новостройках стали больше экономить на парковочных местах. Этот продукт потерял в спросе более 17%. Лишь в премиум-классе показатели немного выросли. Остальные сегменты столкнулись с оттоком покупательской аудитории. Как следует из релиза, подготовленного экспертами Urban Awards, в семи из десяти "старых" округов статистика по продажам машино-мест ухудшилась по сравнению с первым полугодием 2021-го.



С января по июнь 2022 г. в Москве (без учета ТиНАО) было зарегистрировано 7,9 тыс. ДДУ с участием машино-мест. Это на 17,3% меньше, чем за те же шесть месяцев прошлого года. В комфорт-классе снижение спроса исчисляется 13,3%, в бизнес-классе – 21,7%, в элит-классе – 63,4%. Только в премиальном сегменте наблюдался некоторый подъем – на уровне 4,4%.

По количеству реализованных машино-мест лидируют те же девелоперы, что занимают верхние строчки в рейтинге продаж жилой недвижимости – ГК "ПИК" (2,1 тыс. ДДУ) и "Дострой" (1,5 тыс. ДДУ). Но здесь дистанция между ними намного меньше. Если в статистике ПИКа на 10 проданных мест в паркинге приходится 65 квартир и апартаментов, то в случае "Донстроя" пропорция выглядит совершенно иначе – 10 к 13. Третья строчка – вполне ожидаемо – досталась MR Group. В пяти ее новостройках будущие жильцы разобрали свыше 500 машино-мест. Более 300 продаж на счету таких крупных застройщиков как, "Инград" и ГК "Гранель". Вторую пятерку образуют Tekta Group, Группа "Эталон", ГК "Пионер", Группа "ЛСР" и компания "Интеко". В сумме десять ведущих продавцов аккумулировали почти три четверти всего спроса на парковочные лоты.

Важной тенденцией этого сезона стало увеличение доли машино-мест, купленных на заемные средства, – с 6,9% до 9,5%. Чаще всего покупатели обращаются к услугам "Банка Дом.рф" (35,4% ипотечных договоров в границах выборки), Сбербанка (28,5%) и ВТБ (17,0%). Важным "нишевым" игроком выступает "Росбанк" с долей в 7,1%. На последнюю вакансию в топ-5 претендуют РСХБ (2,8%) и "Абсолют Банк" (2,7%).

"Рынок машино-мест – во многом автономная система, которая далеко не всегда по своим показателям коррелирует с результатами сделок в жилищной сфере. Однако в этом году статистика весьма показательна. Следует обратить внимание, что пропорции изменились в крайних сегментах – масс-маркете и люксовой недвижимости. Аудитория первого явно не готова тратить ресурсы на покупку таких "необязательных" объектов, как машино-места, откладывая этот шаг на более отдаленные и, возможно, более благополучные времена. Состоятельные клиенты закономерно уменьшают свое присутствие на московском рынке, переориентируясь на Дубай или Турцию. В этой ситуации приобретение дополнительных мест в паркинге для них не имеет смысла", – объясняет генеральный директор Urban Awards Ольга Хасанова.

Материал подготовлен на основе данных, предоставленных Росреестром. Учитываются только продажи в рынок (без договоров переуступки), включая оптовые сделки. При расчете показателей стоимости использовались данные из прайс-листов, они являются оценочной величиной и могут отличаться от реальных значений в пределах 10%.