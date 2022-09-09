Продажи машино-мест в Москве снизились на 17%

Материал подготовлен на основе данных, предоставленных Росреестром

Под влиянием кризиса покупатели жилья в столичных новостройках стали больше экономить на парковочных местах. Этот продукт потерял в спросе более 17%. Лишь в премиум-классе показатели немного выросли. Остальные сегменты столкнулись с оттоком покупательской аудитории. Как следует из релиза, подготовленного экспертами Urban Awards, в семи из десяти "старых" округов статистика по продажам машино-мест ухудшилась по сравнению с первым полугодием 2021-го.

С января по июнь 2022 г. в Москве (без учета ТиНАО) было зарегистрировано 7,9 тыс. ДДУ с участием машино-мест. Это на 17,3% меньше, чем за те же шесть месяцев прошлого года. В комфорт-классе снижение спроса исчисляется 13,3%, в бизнес-классе – 21,7%, в элит-классе – 63,4%. Только в премиальном сегменте наблюдался некоторый подъем – на уровне 4,4%.

По количеству реализованных машино-мест лидируют те же девелоперы, что занимают верхние строчки в рейтинге продаж жилой недвижимости – ГК "ПИК" (2,1 тыс. ДДУ) и "Дострой" (1,5 тыс. ДДУ). Но здесь дистанция между ними намного меньше. Если в статистике ПИКа на 10 проданных мест в паркинге приходится 65 квартир и апартаментов, то в случае "Донстроя" пропорция выглядит совершенно иначе – 10 к 13. Третья строчка – вполне ожидаемо – досталась MR Group.  В пяти ее новостройках будущие жильцы разобрали свыше 500 машино-мест. Более 300 продаж на счету таких крупных застройщиков как, "Инград" и ГК "Гранель". Вторую пятерку образуют Tekta Group, Группа "Эталон", ГК "Пионер", Группа "ЛСР" и компания "Интеко". В сумме десять ведущих продавцов аккумулировали почти три четверти всего спроса на парковочные лоты.

Важной тенденцией этого сезона стало увеличение доли машино-мест, купленных на заемные средства, – с 6,9% до 9,5%. Чаще всего покупатели обращаются к услугам "Банка Дом.рф" (35,4% ипотечных договоров в границах выборки), Сбербанка (28,5%) и ВТБ (17,0%). Важным "нишевым" игроком выступает "Росбанк" с долей в 7,1%. На последнюю вакансию в топ-5 претендуют РСХБ (2,8%) и "Абсолют Банк" (2,7%).

"Рынок машино-мест – во многом автономная система, которая далеко не всегда по своим показателям коррелирует с результатами сделок в жилищной сфере. Однако в этом году статистика весьма показательна. Следует обратить внимание, что пропорции изменились в крайних сегментах – масс-маркете и люксовой недвижимости. Аудитория первого явно не готова тратить ресурсы на покупку таких "необязательных" объектов, как машино-места, откладывая этот шаг на более отдаленные и, возможно, более благополучные времена. Состоятельные клиенты закономерно уменьшают свое присутствие на московском рынке, переориентируясь на Дубай или Турцию. В этой ситуации приобретение дополнительных мест в паркинге для них не имеет смысла", – объясняет генеральный директор  Urban Awards Ольга Хасанова.

Материал подготовлен на основе данных, предоставленных Росреестром. Учитываются только продажи в рынок (без договоров переуступки), включая оптовые сделки. При расчете показателей стоимости использовались данные из прайс-листов, они являются оценочной величиной и могут отличаться от реальных значений в пределах 10%.

новости партнеров

Точно не Россия: кто оплатит ремонт подорванного "Северного потока"

Ответственность лежит на том, кто не обеспечил безопасность инфраструктуры

Евросоюз согласился выполнить главную просьбу Путина по санкциям

Ограничения с некоторых отраслей российской экономики начнут снимать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей