В Музее Победы покажут спектакль "Люди А"

По мотивам одноименного документального романа Алексея Филатова

24 сентября в 18:00 в Музее Победы в зале "Жуков" (Москва, Площадь Победы, 3) ожидается знаковое событие – премьера спектакля "Люди А" по мотивам одноименного документального романа Алексея Филатова "Люди А" при поддержке Гранта Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций и Правительства Москвы. Спектакль рассказывает о судьбах офицеров Группы "Альфа" – специального подразделения по борьбе с терроризмом.

Прототипами главных действующих лиц стали подлинные герои, со своими достоинствами и недостатками, и через их переживания зритель погружается в атмосферу реальных событий, участвует в психологическом поединке сотрудника спецслужб с террористом, открывая для себя сложный процесс переговоров, который позволяет выиграть битву без оружия и спасти заложников.

Режиссер спектакля Сергей Аронин переносит зрителей то в захваченное террористами здание, то в квартиру, где жена офицера ждет возвращения мужа с очередного задания, то в центр психологической реабилитации, где сотруднику предстоит, пожалуй, самое трудное испытание, от которого зависит, сможет ли он и дальше продолжать службу, которой посвятил свою жизнь.

В спектакле зритель столкнется с реакцией самых разных людей на стрессовую ситуацию. Именно в ней проявляется то, что лежит у каждого в глубине души. У одних это мужество и самопожертвование, у других – жадность и скотство. И это тоже картины из реальной жизни, которые составляют безусловную ценность как самой книги, так и этой постановки. На сцене прозвучат песни в авторском исполнении Алексея Филатова.

"Наша цель – средствами современного театрального языка, без отталкивающего пафоса рассказать о героях, о внутреннем мире человека-спасателя. Рассказать так, чтобы этот язык увлечённо принял молодой зритель", – добавляет художественный руководитель спектакля "Люди А" Влад Маленко.

Показы мини-версий спектакля "Люди А" прошли в начале сентября 2022 года в рамках турне, организованного "Единой Россией" в государственном театре драмы им. Л.Н. Толстого в городе Липецке и в международном детском центре "Артек". 24 сентября во время премьеры спектакля "Люди А" пройдет презентация акции "Герой нашего времени" в рамках партийного проекта "Мир возможностей", направленный на вовлечение семьей в конкурсы, акции и развивающие проекты, призванные усилить воспитательную работу в молодёжной среде.

"Хотя сегодняшняя молодежь не слишком жалует театр, я верю, что этот спектакль привлечет многих старшеклассников, студентов, курсантов военных и морских училищ. Ведь многие герои моих произведений выбрали свой путь еще мальчишками, когда читали книги, смотрели фильмы и спектакли о подвигах своих отцов и дедов. И я своими произведениями хочу продолжить эту традицию, ведь настоящее патриотическое воспитание – это не какие-то ритуалы, не что-то навязанное сверху, а то, что рождается в душе, когда видишь пример сильных и честных людей, которые искренне любят свою Родину и готовы защищать ее, свою семью, незнакомых им людей даже ценой своей жизни. Молодежь всегда тянется к правде, у нее свой точный камертон, который чутко реагирует на любую ложь, и я надеюсь, что этот спектакль, который основан на подлинных событиях недавней истории, станет хорошей основой правильного мироощущения и ясного представления о том, что такое настоящая дружба и настоящая любовь", – так комментирует Алексей Филатов актуальность спектакля "Люди А".

Алексей Филатов — подполковник запаса, президент Союза "Офицеры Группы Альфа", член Союза писателей России, член Союза журналистов России, автор и исполнитель песен, автор книг, посвященных сотрудникам Группы "Альфа". С 1982 по 2003 год проходил службу в различных подразделениях КГБ СССР – ФСБ РФ. Участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики, в специальных операциях по освобождению заложников, в том числе, в штурме больницы Буденновска в 1995 году. Книга "Люди А" получила высокую оценку среди читателей и стала бестселлером в ведущих книжных магазинах страны.

Вход на спектакль бесплатный по предварительной регистрации на сайте.

