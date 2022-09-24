Звезды примерили красные носы

Звезды примерили красные носы
В ТРЦ "Афимолл" прошла фотосессия благотворительного фонда

Популярные исполнители, актеры театра, кино, телеведущие и популярные блогеры приняли участие в открытой фотосессии "Веселые люди в Х5раз добрее" фонда "Линия жизни". 

На площадке "Перекрестка" в ТРЦ "Афимолл" разместилась тематическая фотозона, а звезды, друзья фонда, примерили на себя носы и банты, поддержав благотворительную акцию фонда "Линии жизни". Эти фотографии станут основой фотовыставки "Город неравнодушных". 

А для посетителей магазина была установлена фотобудка, где участники акции "Веселые люди в х5 раз добрее" могли сделать серию веселых фотографий с красными носами. 

В тематической фотосессии приняли участие: Анастасия Макеева и Роман Мальков, певец Родион Газманов, блогер Аш Вояж, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу Ушакова Юлия, дружное творческое семейство Левкиных: Владимир, Мария и Ника, телеведущая Светлана Зейналова, певица SANSII, Макс Долинов, писательница и психолог Наталья Толстая, Екатерина Елисеева, Артур Кисловский, Liza Diez и Роман Неваш, Никита Новиков из группы СПБ и Анна Калашникова.

Участники акции получали за благотворительное пожертвование в 100 рублей яркие клоунские носики или банты, тем самым помогая тяжелобольным детям. Несколько часов пролетели незаметно ­– ведущий и друг фонда Сергей Федянин разыгрывал билеты на спектакли Московского академического театра "Сатиры" и Зеленоградского "Ведогонь-театра". Участница фотосессии писатель и телеведущая Наталья Толстая тоже разыграла между участниками фотосессии "Веселые люди в Х5раз добрее" несколько своих книг с автографами. По окончании акции наш партнер Х5 Group умножит каждое пожертвование на 5 и перечислит все средства в благотворительный фонд.

Акция продолжается on-line – за каждые видео, размещенное на видеоплатформе Likee в рамках специального хэштег-челленджа #вХ5раздобрее, в фонд "Линия жизни" будет перечислено дополнительно по 1 000 рублей.

новости партнеров

Озвучен второй вероятный шаг России после объявления мобилизации

Конфликт перейдет в новую степень противостояния

Байдену подсказали скрытый путь решения конфликта на Украине - достаточно одного шага

Глава страны должен опираться на тактику Джона Кеннеди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей