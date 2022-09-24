Звезды примерили красные носы

В ТРЦ "Афимолл" прошла фотосессия благотворительного фонда

Популярные исполнители, актеры театра, кино, телеведущие и популярные блогеры приняли участие в открытой фотосессии "Веселые люди в Х5раз добрее" фонда "Линия жизни".



На площадке "Перекрестка" в ТРЦ "Афимолл" разместилась тематическая фотозона, а звезды, друзья фонда, примерили на себя носы и банты, поддержав благотворительную акцию фонда "Линии жизни". Эти фотографии станут основой фотовыставки "Город неравнодушных".

А для посетителей магазина была установлена фотобудка, где участники акции "Веселые люди в х5 раз добрее" могли сделать серию веселых фотографий с красными носами.

В тематической фотосессии приняли участие: Анастасия Макеева и Роман Мальков, певец Родион Газманов, блогер Аш Вояж, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу Ушакова Юлия, дружное творческое семейство Левкиных: Владимир, Мария и Ника, телеведущая Светлана Зейналова, певица SANSII, Макс Долинов, писательница и психолог Наталья Толстая, Екатерина Елисеева, Артур Кисловский, Liza Diez и Роман Неваш, Никита Новиков из группы СПБ и Анна Калашникова.

Участники акции получали за благотворительное пожертвование в 100 рублей яркие клоунские носики или банты, тем самым помогая тяжелобольным детям. Несколько часов пролетели незаметно ­– ведущий и друг фонда Сергей Федянин разыгрывал билеты на спектакли Московского академического театра "Сатиры" и Зеленоградского "Ведогонь-театра". Участница фотосессии писатель и телеведущая Наталья Толстая тоже разыграла между участниками фотосессии "Веселые люди в Х5раз добрее" несколько своих книг с автографами. По окончании акции наш партнер Х5 Group умножит каждое пожертвование на 5 и перечислит все средства в благотворительный фонд.

Акция продолжается on-line – за каждые видео, размещенное на видеоплатформе Likee в рамках специального хэштег-челленджа #вХ5раздобрее, в фонд "Линия жизни" будет перечислено дополнительно по 1 000 рублей.