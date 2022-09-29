Объявлены номинанты премии Urban Awards 2022

В этом году в 14-й Московской премии Urban Awards участвуют 83 объекта от 50 девелоперов столичного региона. Наибольшее количество заявок в этом поступило от компании MR Group — 13

16 сентября 2022 года завершился этап объективной оценки. На протяжении двух недель анкеты участников проходили проверку на наличие необходимой проектной и разрешительной документации, соответствие сроков, а также причастности заявленного класса выбранной номинации. Кроме того, специальная "Система объективной оценки" выставила баллы каждому проекту по сотне параметров. За объективностью проследил независимый консультант премии — компания "Технологии Доверия".



В итоге все прошедшие объекты стали номинантами Московской премии Urban Awards 2022.

Заявки подали следующие компании: MR Group, ГК “Галс-Девелопмент”, Vos'hod, Galaxy Group, Донстрой, ГК ФСК, ГК "КОРТРОС", IKON Development, Time development, ГК МИЦ, РГ-Девелопмент, Девелоперская группа "Сити-XXI век", СМУ-6 Инвестиции, Seven Suns Development, АО "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Рассказовка", ГК "Гранель", Группа "Аквилон", Концерн "РУСИЧ", Level Group, ГК "Садовое Кольцо", PPF Real Estate Russia, СЗ "ТПУ "Электрозаводская", COLDY, МАГИ, e. Development, ГК "Основа", AEON Corporation совместно с "Ферро-Строй", "Центр-Инвест", ООО "Минские Холмы", АО "СЗНИИМОССТРОЙ", ООО "МетроПолис", Группа "Эталон", Концерн "КРОСТ", Страна Девелопмент, Sezar Group, Sminex, ГК "Пионер", Lexion Development, GRAVIONA, Regions Development, GloraX, Группа Родина, ИНТЕКО, ZIGGURAT, "СЗ "Стадион "Спартак", HIGH LIFE Летниковская, 11, GLINCOM, ПроГород (Группа ВЭБ.РФ), R4S Group.

В этом году самой конкурентной стала номинация "Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы", которая собрала 21 заявку.

Отметим также номинации "Лучший строящийся жилой комплекс премиум-класса Москвы", где участвует 13 жилых комплексов, и "Лучший жилой небоскреб Москвы" – 12 претендентов на победу.

Члены жюри распределены по четырем комитетам: Комитет по оценке комфорт-класса и жилых комплексов МО, Комитет по оценке бизнес-класса, Комитет по оценке премиум-класса и Комитет по оценке специальных номинаций.

Первые три уже приступили к работе с анкетами участников. Эксперты оценивают объекты онлайн в своих личных кабинетах, изучают всю предоставленную документацию, фото, рендеры, сайты жилых комплексов и ставят баллы от одного до десяти по каждому критерию.

Данный этап продлится неделю, после чего результаты будут переданы для проверки независимому аудитору. В шорт-лист выйдут 3-5 комплексов, набравших максимальные оценки в своей номинации.

Торжественная церемония награждения победителей 14-й Московской премии Urban Awards пройдет 24 ноября в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин лично выразил поддержку Urban Awards: "Urban Awards создана для определения достижений в области жилой городской недвижимости России. Результаты премии приносят неоспоримую пользу, тем самым предоставляя возможность экспертам в области строительства познакомиться с новшествами в архитектуре, дизайне, проектировании в сфере городской недвижимости, а всем гражданам России – изучить самые удачные объекты застройщиков. Благодарю участников за проделанную работу и стремление создать комфортное и современное жилье для россиян".