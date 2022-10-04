Регистрация ИП в Москве – особенности услуги, условия, где заказать

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При основании собственного бизнеса предпринимателей интересует вопрос официальной регистрации своей деятельности. Для этого необходимо выполнить несколько шагов, включая сбор документов, выбор компании для оформления юридического лица и прочие важные моменты. Если вы задаетесь вопросом, как зарегистрировать ип в Москве, обратите внимание на услуги банка Тинькофф. Преимуществами обращения к квалифицированным специалистам станут выгодные условия, доступные цены, помощь на всех этапах, подробная консультация. Сотрудник объяснит все детали услуги, а вы сможете открыть ИП в кратчайшие сроки.
На сегодняшний день услуги регистрации ИП актуальны среди бизнесменов, занимающихся разными сферами деятельности. В банке Тинькофф нет скрытых платежей и комиссий. Соответственно, специалисты смогут оформить юридическое лицо онлайн и бесплатно. Клиентам также не придется лично посещать налоговую службу.
Другими особенностями и преимуществами процедуры станут:
открытие расчетного счета для индивидуального предпринимателя;
перевод на патент, системы АУСН или УСН;
помощь опытных и квалифицированных специалистов;
отсутствие необходимости посещения налоговой службы;
грамотная подготовка и отправка требуемой документации;
нет необходимости в оплате госпошлины и скрытых платежах.
Особенно актуальным такое решение станет для онлайн-торговли и розницы. Например, регистрация ИП требуется при открытии собственного салона красоты, магазина, кафе, фирмы с бытовыми или медицинскими услугами, иных компаний. Клиенту банка предоставляются все необходимые инструменты для качественной и выгодной работы.
Важным достоинством открытия статуса ИП через банк Тинькофф выступает наличие массы интересных и полезных дополнительных услуг. Сразу при выполнении процедуры оформляется расчетный счет. Также бизнесмены получают:
специализированные карты для ведения бизнеса, полностью бесплатно;
возможность вывода наличных денежных средств на карты банка Тинькофф;
ведение онлайн-бухгалтерии;
помощь в составлении отчетности и налоговых деклараций;
прикрепление за каждым клиентом персонального менеджера;
отсутствие платы за обслуживание расчетного счета;
ведение зарплатного проекта;
открытие и контроль валютных счетов;
кредитование покупателей.
Если вам необходимо открыть ИП, сделать это можно прямо на сайте организации. Для этого пользователю потребуется заполнить онлайн-заявку со своими данными и отправить сотруднику банка. Далее специалист свяжется для обсуждения всех деталей и нюансов. Процесс оформления ИП займет минимум сил и времени.
Акционерное
Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
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