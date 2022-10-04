Регистрация ИП в Москве – особенности услуги, условия, где заказать

Регистрация ИП в Москве – особенности услуги, условия, где заказать
Фото: unsplash.com

При основании собственного бизнеса предпринимателей интересует вопрос официальной регистрации своей деятельности. Для этого необходимо выполнить несколько шагов, включая сбор документов, выбор компании для оформления юридического лица и прочие важные моменты. Если вы задаетесь вопросом, как зарегистрировать ип в Москве, обратите внимание на услуги банка Тинькофф. Преимуществами обращения к квалифицированным специалистам станут выгодные условия, доступные цены, помощь на всех этапах, подробная консультация. Сотрудник объяснит все детали услуги, а вы сможете открыть ИП в кратчайшие сроки.

Особенности и преимущества

На сегодняшний день услуги регистрации ИП актуальны среди бизнесменов, занимающихся разными сферами деятельности. В банке Тинькофф нет скрытых платежей и комиссий. Соответственно, специалисты смогут оформить юридическое лицо онлайн и бесплатно. Клиентам также не придется лично посещать налоговую службу.

Другими особенностями и преимуществами процедуры станут:

  • открытие расчетного счета для индивидуального предпринимателя;

  • перевод на патент, системы АУСН или УСН;

  • помощь опытных и квалифицированных специалистов;

  • отсутствие необходимости посещения налоговой службы;

  • грамотная подготовка и отправка требуемой документации;

  • нет необходимости в оплате госпошлины и скрытых платежах.

Особенно актуальным такое решение станет для онлайн-торговли и розницы. Например, регистрация ИП требуется при открытии собственного салона красоты, магазина, кафе, фирмы с бытовыми или медицинскими услугами, иных компаний. Клиенту банка предоставляются все необходимые инструменты для качественной и выгодной работы.

Дополнительные услуги

Важным достоинством открытия статуса ИП через банк Тинькофф выступает наличие массы интересных и полезных дополнительных услуг. Сразу при выполнении процедуры оформляется расчетный счет. Также бизнесмены получают:

  • специализированные карты для ведения бизнеса, полностью бесплатно;

  • возможность вывода наличных денежных средств на карты банка Тинькофф;

  • ведение онлайн-бухгалтерии;

  • помощь в составлении отчетности и налоговых деклараций;

  • прикрепление за каждым клиентом персонального менеджера;

  • отсутствие платы за обслуживание расчетного счета;

  • ведение зарплатного проекта;

  • открытие и контроль валютных счетов;

  • кредитование покупателей.

Если вам необходимо открыть ИП, сделать это можно прямо на сайте организации. Для этого пользователю потребуется заполнить онлайн-заявку со своими данными и отправить сотруднику банка. Далее специалист свяжется для обсуждения всех деталей и нюансов. Процесс оформления ИП займет минимум сил и времени.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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