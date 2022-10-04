Регистрация ИП в Москве – особенности услуги, условия, где заказать

При основании собственного бизнеса предпринимателей интересует вопрос официальной регистрации своей деятельности. Для этого необходимо выполнить несколько шагов, включая сбор документов, выбор компании для оформления юридического лица и прочие важные моменты. Если вы задаетесь вопросом, как зарегистрировать ип в Москве, обратите внимание на услуги банка Тинькофф. Преимуществами обращения к квалифицированным специалистам станут выгодные условия, доступные цены, помощь на всех этапах, подробная консультация. Сотрудник объяснит все детали услуги, а вы сможете открыть ИП в кратчайшие сроки.

Особенности и преимущества

На сегодняшний день услуги регистрации ИП актуальны среди бизнесменов, занимающихся разными сферами деятельности. В банке Тинькофф нет скрытых платежей и комиссий. Соответственно, специалисты смогут оформить юридическое лицо онлайн и бесплатно. Клиентам также не придется лично посещать налоговую службу.

Другими особенностями и преимуществами процедуры станут:

открытие расчетного счета для индивидуального предпринимателя;

перевод на патент, системы АУСН или УСН;

помощь опытных и квалифицированных специалистов;

отсутствие необходимости посещения налоговой службы;

грамотная подготовка и отправка требуемой документации;

нет необходимости в оплате госпошлины и скрытых платежах.

Особенно актуальным такое решение станет для онлайн-торговли и розницы. Например, регистрация ИП требуется при открытии собственного салона красоты, магазина, кафе, фирмы с бытовыми или медицинскими услугами, иных компаний. Клиенту банка предоставляются все необходимые инструменты для качественной и выгодной работы.

Дополнительные услуги

Важным достоинством открытия статуса ИП через банк Тинькофф выступает наличие массы интересных и полезных дополнительных услуг. Сразу при выполнении процедуры оформляется расчетный счет. Также бизнесмены получают:

специализированные карты для ведения бизнеса, полностью бесплатно;

возможность вывода наличных денежных средств на карты банка Тинькофф;

ведение онлайн-бухгалтерии;

помощь в составлении отчетности и налоговых деклараций;

прикрепление за каждым клиентом персонального менеджера;

отсутствие платы за обслуживание расчетного счета;

ведение зарплатного проекта;

открытие и контроль валютных счетов;

кредитование покупателей.

Если вам необходимо открыть ИП, сделать это можно прямо на сайте организации. Для этого пользователю потребуется заполнить онлайн-заявку со своими данными и отправить сотруднику банка. Далее специалист свяжется для обсуждения всех деталей и нюансов. Процесс оформления ИП займет минимум сил и времени.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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