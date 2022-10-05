Молодые предприниматели Краснодара поборются за инвестиции на развитие своих проектов

11 октября 2022 года в Краснодаре пройдет инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей и соседних регионов. Федеральный марафон реализован в рамках проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес.



Мероприятие является частью федерального марафона, организованного с целью содействия развитию молодежного предпринимательства. Проект направлен на развитие предпринимательства в нашей стране, что поможет преодолеть поворотные явления, снизить уровень безработицы и даст молодому поколению возможность начать построение успешного будущего уже сейчас. Марафон проходит в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.

Программа создана для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. В сентябре участники проекта прошли дистанционное обучение навыкам публичных выступлений. 11 октября они получат возможность презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные из них. Встреча будет проходить в очном формате.

"После первого этапа “на руках” у участников есть шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Всё это даст возможность достойно представить свою идею уже в ходе очной встречи с инвесторами. Стоит отметить, что проект “Инвестиционные сессии” запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и даёт возможность молодёжи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития", – прокомментировал старт очного этапа проекта руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

В качестве экспертов выступят представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат обратную связь, а самые перспективные – инвестиции на реализацию идеи.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.Бизнес при партнёрстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.

Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке https://investmentsession.ru/

Место проведения:

Краснодар, ул. Северная, 405

инновационный центр "Аквариум"

малый зал на -1 этаже

Начало в 11:00