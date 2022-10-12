Инвесторы присмотрелись к проектам молодых предпринимателей Краснодарского края

Инвесторы присмотрелись к проектам молодых предпринимателей Краснодарского края
Фото: пресс-служба
Каждая сессия – шанс найти инвестора для своего проекта

11 октября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Краснодаре прошла встреча, где предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои наработки перед экспертами и инвесторами. Самые перспективные идеи получили финансирование на реализацию.

На встрече собрались предприниматели из Краснодарского края и других южных регионов. В прошлом месяце они прошли дистанционное обучение навыку публичных выступлений, которые пригодились им на защите своих проектов.

"В настоящее время создание условий для развития стартапов и их поддержка являются залогом появления на рынке новых технологических продуктов и услуг. Важно донести информацию о тех мерах, которые сегодня действуют на территории Краснодарского края для технологических предпринимателей", – поделился главный специалист УНО "Фонд развития инноваций Краснодарского края" Вадим Габунов.

В жюри вошли представители деловых кругов региона, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела. "Радует, что молодёжь презентует свои проекты, в которые верит и над которыми работает. Уверен, что многие из представленных сегодня бизнес-инициатив найдут своих инвесторов и реализуют задуманное. Понравился проект, связанный с обучением финансовой грамотности и гибким навыкам, буду к нему присматриваться", – прокомментировал инвестор и эксперт мероприятия Георгий Величко.

По итогам встречи трое молодых предпринимателей получили денежные призы от инвестиционного фонда "ISLA". Николай Гетьманов представил проект модульной пасеки и реализации натуральных продуктов, Игорь Юрченко презентовал интерактивные интеллектуальные квизы о кино, которые проводятся в кинотеатрах, барах и ресторанах, а Александр Пошвин разработал онлайн-школу для детей "Чему не учат в школе".

"Каждая сессия – шанс найти инвестора для своего проекта. Мероприятие проходит на высшем уровне. Поражает находчивость и талант каждого участника. Все проекты уникальны, и получили положительную оценку экспертов", – сказал Альберт Колодний, начальник отдела развития и поддержки молодёжного предпринимательства и инноваций Молодёжного центра развития личности.

Если вы инвестор, до середины ноября вы можете подать заявку на участие в аналогичных встречах в других регионах. Для этого заполните анкету на https://investmentsession.ru/. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в 2023 году.

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