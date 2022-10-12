Аффинаж. Другое. Сторона Б + Лучшие хиты

Аффинаж. Другое. Сторона Б + Лучшие хиты
Фото: пресс-служба

За свою десятилетнюю историю петербургская группа "Аффинаж" покорила множество зрителей благодаря глубоким текстам и оригинальной музыке, в которой, как отмечают критики, звучат "витиеватые басовые линии, мощный баян, мелодичный тромбон, акустическая гитара и вокал, варьирующийся от нежного полушепота до эмокорного надрыва".

Последней на данный момент работой коллектива стал мини-альбом "Другое. Сторона А": все композиции посвящены любви, привязанности, разрушенным предубеждениям, расставаниям и надежде. В пластинке раскрывается лирическая грань музыкантов – это глубокий и красивый инди-рок. Фирменный аффинажевский саунд обрел новое лицо.

Во время работы над "Другое. Сторона А" родился целый цикл песен, который было решено разделить на две условные "стороны". Этой осенью в Известия Hall группа презентует новый мини-альбом "Другое. Сторона Б", а также исполнит лучшие и горячо любимые поклонниками песни.

Перед московским концертом у зрителей появится возможность лично встретиться с музыкантами. Приобретая билет категории "Meet&Greet", вы сможете:

  • зайти на площадку одним из первых;
  • получить специальную сувенирную продукцию с автографом;
  • попасть на эксклюзивный акустический мини-сет перед основным концертом;
  • пообщаться и сделать фотографии с "Аффинаж"

Билет категории "Meet&Greet" не дает права доступа на основной концерт и приобретается отдельно.

Концерт пройдет 18 ноября 2022г. в зале Известия Hall, Москва.

Для лиц старше 16 лет.

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