Аффинаж. Другое. Сторона Б + Лучшие хиты

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За свою десятилетнюю историю петербургская группа "Аффинаж" покорила множество зрителей благодаря глубоким текстам
и оригинальной музыке, в которой, как отмечают критики, звучат "витиеватые
басовые линии, мощный баян, мелодичный тромбон, акустическая гитара и вокал,
варьирующийся от нежного полушепота до эмокорного надрыва".
Последней на данный момент работой коллектива стал мини-альбом "Другое. Сторона А": все композиции посвящены любви, привязанности, разрушенным предубеждениям, расставаниям и надежде. В пластинке раскрывается лирическая грань музыкантов – это глубокий и красивый инди-рок. Фирменный аффинажевский саунд обрел новое лицо.
Во время работы над "Другое. Сторона А" родился целый цикл песен, который было решено разделить на две условные "стороны". Этой осенью в Известия Hall группа презентует новый мини-альбом "Другое. Сторона Б", а также исполнит лучшие и горячо любимые поклонниками песни.
Перед московским концертом у зрителей появится возможность лично встретиться с музыкантами. Приобретая билет категории "Meet&Greet", вы сможете:
Билет категории "Meet&Greet" не дает права доступа на основной концерт и приобретается отдельно.
Концерт пройдет 18 ноября 2022г. в зале Известия Hall, Москва.
Для лиц старше 16 лет.
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