The Hatters: Лучшее

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Петербургская
группа The
Hatters настолько
стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом
современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив
выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях
страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока. Сейчас музыканты на пике популярности —
каждая их новая композиция мгновенно становится хитом, а клипы собирают
миллионы просмотров. Перед
обаянием "Шляпников" не устоял даже великий Эмир Кустурица, который снял для
группы видео на композицию "Все сразу".
Отдельный сорт удовольствия – наблюдать за выступлениями The Hatters: музыканты настолько выкладываются на сцене, что их энергия заряжает весь зал и еще долго не отпускает зрителей после концерта. Этой осенью – 3 и 4 ноября – коллектив даст целых два концерта в ГЛАВCLUB, на которых представит свои главные хиты, как со старых альбомов, так и с недавно вышедшей успешной пластинки "Golden Hits". Работая над ней, музыканты сумели не только найти новый саунд, но еще и сохранить свой фирменный драйв, выгодно выделяющий коллектив со времен самых первых релизов.
Для лиц старше 16 лет.
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