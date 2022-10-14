Серия творческих вечеров пройдет в театре «Школа современной пьесы»

Серия творческих вечеров пройдет в театре «Школа современной пьесы»
Фото: пресс-служба
Шесть ярких событий состоятся с 16 октября по 25 ноября

Татьяна Васильева, Эммануил и Ирина Виторган, Елена Санаева, Клара Новикова и участники клубного вечера "КИНОСТИХИЯ" – те, кто не оставят своего зрителя равнодушным.

Татьянин вечер. Встреча с Татьяной Васильевой состоится дважды – 16 октября и 17 ноября. Актриса не впервые проводит творческий вечер в "Школе современной пьесы". Народная артистка всегда делится личным и сокровенным, отвечает на вопросы зрителей, раскрывает секреты театрального закулисья. Только для зрителей ШСП: откровенный рассказ об актерской и личной судьбе; отрывки из фильмов и спектаклей с ее участием; яркие эпизоды биографии и, конечно, живое общение с публикой.

Клубный вечер "КИНОСТИХИЯ" – традиционный клубный вечер, который ежегодно проходит 19 октября, но никогда не повторяется. В этом году клубный вечер посвящен российскому кино. Артисты "Школы современной пьесы" исполнят песни и стихи из любимых фильмов. Участвуют: Юрий Чернов, Елена Санаева, Джульетта Геринг, Татьяна Циренина, Максим Евсеев, Александр Сеппиус, Ольга Гусилетова, Алексей Гнилицкий, Екатерина Лисицына, а также гости театра Олег Фомин, Евгений Герасимов, Сергей Никоненко, Анатолий Журавлев, Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян, Андрей Кайков, Елена Захарова и многие другие.

Творческий вечер Эммануила и Ирины Виторган "За все тебя благодарю" планируется 22 октября. Многие из вас помнят Эммануила Виторгана как главного "чародея" кино. В фильмографии артиста много известных ролей: "Благочестивая Марта", "Ларец Марии Медичи", "Профессия – следователь", "Миссия в Кабуле", "Чародеи". На сцене "Эрмитаж" народный артист вместе со своей супругой исполнят песни из совместного музыкального альбома "За все тебя благодарю", написанные Игорем Крутым, Александром Морозовым, Анатолием Хвойницким, Иваном Кононовым и другими авторами. В исполнении артиста вы услышите стихи известных поэтов, узнаете интересные истории из его жизни и даже увидите архивы семейных видеоальбомов.

Юбилейный вечер Елены Санаевой "Перелистывая страницы" пройдет 11 ноября. Елена Всеволодовна Санаева – народная артистка России. Многие знают ее по роли Лисы Алисы в фильме "Приключения Буратино". Среди лучших работ Елены Санаевой такие кинокартины, как "Пена", "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Тайна "Черных дроздов", "Чучело". На юбилейном вечере Елена Всеволодовна расскажет о профессии актера, сыграет отрывки из спектаклей, прочтет любимые стихотворения. Артисты "Школы современной пьесы" выйдут на сцену, чтобы поздравить именинницу.

Творческий вечер Клары Новиковой состоится 25 ноября. В 80-е годы Клара Новикова исполнила роль тети Сони, которая очень полюбилась зрителю. С 1992 года работала в Московском театре эстрадных миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. В этом же году артистка получила профессиональную премию "Золотой Остап" на Международном фестивале сатиры и юмора в Петербурге. Сегодня народная артистка участвует в юмористической передаче "Аншлаг", гастролирует по России и за границей с авторской программой эстрадных монологов. Также в ее репертуаре – песни известных российских авторов и композиторов – Лоры Квинт, Екатерины Семеновой, Алексея Гарнизова. В программе творческого вечера: лучшие миниатюры прошлых лет импровизации и любимые истории и анекдоты новые номера, которые ещё не успели прозвучать в телевизионном эфире.

Билеты в московский театр "Школа современной пьесы" можно приобрести на сайте драматического театра.

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