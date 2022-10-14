"Театр Сатиры" покажет спектакль "Невольницы"

Премьерный показ пройдет 20 и 21 октября

"Невольницы" – тонкая и умная пьеса Александра Островского, которая редко ставилась на театральных подмостках. Здесь удивительным образом переплетаются все основные мотивы, которые затрагивал драматург на протяжении всей своей жизни: борьба поколений и неравный брак, противостояние мужского и женского, тема нравственности и чинопочитания, власть денег и ее трагические последствия.



Одна из последних пьес Островского повествует о юной девушке Евлалии, которая выходит замуж за пожилого богача не по своей воле. Предмет ее искренней любви – бедный молодой человек – служит у ее супруга. Что выберет новоиспеченная жена: верность "невольницы" или измену и запретное чувство? Ведь женская природа непредсказуема.

Жанр спектакля, как и произведения, – комедия, но комедия не совсем обычная. Здесь есть все: и элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные повороты интриги. Полностью сохраняя авторский текст Островского, режиссер стремится к современному, острому, яркому воплощению сюжета на сцене. Главное, что отличает эту постановку от классического прочтения – это зонги: музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.

На сцене – диджей и музыканты, а конфликт поколений – это противостояние не только идеологическое, но и музыкальное: альтернативный рок здесь звучит наряду с шансоном.

Режиссер спектакля Михаил Мокеев: "Мы стараемся честно рассказывать эту историю, восхищаемся мастерством драматурга и его умением мыслить сценическими категориями: ведь Островский не писал про жизнь, он писал про театр. Я не "наваливаюсь" на великого драматурга своими трактовками, не пытаюсь наивно думать, что понимаю его лучше, чем он сам. Но мне интересно вскрыть автора, "расщепить" материал на неожиданные атомы. Показать его через современные музыкальные и сценические формы. Надеюсь, что такая подача драматургии Островского привлечет в театр не только любителей классики, но и молодых зрителей".

Михаил Мокеев уверен, что в главной героине спектакля – Евлалии – Островский соединил два своих других бессмертных образа – Снегурочки и Екатерины из "Грозы". Как эти образы будут объединены в сюжетной линии премьерной постановки "Невольницы" – еще одна загадка для зрителя.