"Театр Сатиры" покажет спектакль "Невольницы"

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"Невольницы" – тонкая и умная пьеса Александра Островского,
которая редко ставилась на театральных подмостках. Здесь удивительным
образом переплетаются все основные мотивы, которые затрагивал драматург на
протяжении всей своей жизни: борьба поколений и неравный брак, противостояние
мужского и женского, тема нравственности и чинопочитания, власть денег и ее
трагические последствия.
Одна из последних пьес Островского повествует о юной девушке Евлалии, которая выходит замуж за пожилого богача не по своей воле. Предмет ее искренней любви – бедный молодой человек – служит у ее супруга. Что выберет новоиспеченная жена: верность "невольницы" или измену и запретное чувство? Ведь женская природа непредсказуема.
Жанр спектакля, как и произведения, – комедия, но комедия не совсем обычная. Здесь есть все: и элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные повороты интриги. Полностью сохраняя авторский текст Островского, режиссер стремится к современному, острому, яркому воплощению сюжета на сцене. Главное, что отличает эту постановку от классического прочтения – это зонги: музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.
На сцене – диджей и музыканты, а конфликт поколений – это противостояние не только идеологическое, но и музыкальное: альтернативный рок здесь звучит наряду с шансоном.
Режиссер спектакля Михаил Мокеев: "Мы стараемся честно рассказывать эту историю, восхищаемся мастерством драматурга и его умением мыслить сценическими категориями: ведь Островский не писал про жизнь, он писал про театр. Я не "наваливаюсь" на великого драматурга своими трактовками, не пытаюсь наивно думать, что понимаю его лучше, чем он сам. Но мне интересно вскрыть автора, "расщепить" материал на неожиданные атомы. Показать его через современные музыкальные и сценические формы. Надеюсь, что такая подача драматургии Островского привлечет в театр не только любителей классики, но и молодых зрителей".
Михаил Мокеев уверен, что в главной героине спектакля – Евлалии – Островский соединил два своих других бессмертных образа – Снегурочки и Екатерины из "Грозы". Как эти образы будут объединены в сюжетной линии премьерной постановки "Невольницы" – еще одна загадка для зрителя.
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