Музыкальные хиты Голливуда в исполнении Мари Карне

В Доме Музыки состоится выступление оркестра "Русская Филармония"

Самые известные музыкальные хиты голливудских фильмов в исполнении оркестра "Русская Филармония" и одной из самых ярких молодых певиц российской эстрады Мари Карне.



"Титаник", "Агент 007 Джеймс Бонд", "Миссия невыполнима", "Игра престолов", "Профессионал", "Крестный отец", "Серенада солнечной долины", "Вестсайдская история", "Эммануэль", "Список Шиндлера", "Артист", "Ла-Ла Лэнд". Саундтреки к этим блокбастерам сегодня не менее популярны, чем сами фильмы. Эти мелодии во многом способствовали успеху фильмов, а впоследствии обрели новую самостоятельную жизнь.

Музыка – важнейшая составляющая большинства фильмов и сериалов. Она не только может быть фоном для происходящего на экране, но способна создать настроение и атмосферу картины. Мелодии из киношедевров узнаются нами по первым нотам, и порой они не менее известны, чем сами эти киношедевры. Не случайно лучшие саундтреки живут самостоятельной жизнью и часто звучат со сцены, пробуждая в слушателях целый шлейф эмоций и чувств, заставляя вновь и вновь проживать любимые сюжеты, чувствуя себя в концертном зале немного "как в кино".

Мари Карне – участница проекта "Голос" на Первом канале, "Один в один" и других популярных телевизионных проектов. У Мари голос редкого тембра, и каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент.

Концерт состоится 18 октября 2022г. в Московском международном доме музыки (Светлановский зал), начало в 19:00.