В Пятигорске пройдет инвест-сессия от Росмолодёжи для молодых предпринимателей

Федеральный марафон реализован в рамках проекта «Инвестиционные сессии» от Росмолодёжь.Бизнес

18 октября 2022 года в Пятигорске пройдет инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей. Мероприятие является частью федерального марафона, организованного с целью содействия развитию молодежного предпринимательства. Проект направлен на развитие предпринимательства в нашей стране, что поможет преодолеть поворотные явления, снизить уровень безработицы и даст молодому поколению возможность начать построение успешного будущего уже сейчас. Марафон проходит в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.

Программа создана для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. В сентябре участники проекта прошли дистанционное обучение навыкам публичных выступлений. 11 октября они получат возможность презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные из них. Встреча будет проходить в очном формате.

"После первого этапа “на руках” у участников есть шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Все это даст возможность достойно представить свою идею уже в ходе очной встречи с инвесторами. Стоит отметить, что проект “Инвестиционные сессии” запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития", - прокомментировал старт очного этапа проекта руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

В качестве экспертов выступят представители бизнес-объединений Пятигорска и Ставропольского края, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат обратную связь, а самые перспективные – инвестиции на реализацию идеи.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.Бизнес при партнёрстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.

Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке https://investmentsession.ru/

Место проведения:

г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1,

Центральная городская библиотека им. М.Горького

Начало в 11:00