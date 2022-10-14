В Пскове прошла бизнес-встреча молодых предпринимателей и инвесторов

В сессии участвовали порядка 30 предпринимателей

14 октября в Пскове прошла встреча в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес, где предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои идеи экспертам и инвесторам. Трое самых перспективных участниковполучили финансирование на реализацию проектов.

Проект запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства, которая включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и даёт возможность молодёжи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития. Перед презентацией участники проходятподготовку, обучаются дистанционно навыку публичных выступлений, который пригодится на защите проектовперед инвесторами.

"Инвестиции в молодежь это один из важнейших факторов решения проблем современной экономики. Поэтому расширение возможностей привлечения инвестиций для реализации бизнес-идей молодых предпринимателей это приоритетная задача не только для государства, но и для бизнес-сообщества", – говорит Александр Захаров, основатель и генеральный директор частного образовательного центра "Интенсив", Советник при ректорате ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет", а также модератор мероприятия "Инвестиционные сессии" в г. Псков.

Членами жюри стали представители деловых кругов республики, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела. 

"Инвестиции – это не вклад в банке и не покупка акций на бирже, в данном случае вы становитесь лишь пассивным вкладчиком. А для меня инвестиции – это осознанные вложения, где ты напрямую можешь контролировать бизнес процессы. И второе добавлю: обуздав и поняв этот инструмент – подконтрольные с финансовой   стороны процессы на любой стадии проекта, позволяют выходить на норму стоимости своего часа в разы, как если бы ты работал в любой профессии", – прокомментировал Евгений Диденко, частный инвестор.

По итогам встречи 3 участников получили денежные призы от инвестиционного фонда "ISLA".

Если вы инвестор и не попали на встречу в Пскове, то до середины ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету на https://investmentsession.ru/. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Проект это реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии"будут развиваться и продолжат работу в 2023 году.

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