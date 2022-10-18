Красота камня в наружной отделке с помощью плитки

Красота камня в наружной отделке с помощью плитки
Фото: www.keramogranit.ru
С приходом цифровых технологий стало возможным изготавливать блистательные копии натурального камня с передачей всех нюансов

Этот материал вызывает устойчивые ассоциации с прочностью и надежностью. Используемый в строительстве еще с древних времен, в наши дни он переосмыслен благодаря цифровым технологиям и творческому подходу. Современные производители облицовочных покрытий часто включают блистательные копии в свои коллекции, а многие из них посвящают камню отдельные линейки. С недавних пор плитка в имитации разных пород упрочила свои позиции в наружной отделке, став неотъемлемой частью архитектурных проектов.

Материалы, рекомендованные для обустройства поверхностей за пределами интерьеров, должны обладать повышенной прочностью и стойкостью на износ. Воздействия внешних факторов в виде изменчивой погоды, резких температурных перепадов, выпадения осадков не могут нанести им ощутимого вреда, сохраняя целостность фактуры и эксплуатационные характеристики. Это в полной мере относится к керамограниту, предназначенному для уличной отделки. Как высокотехнологичный продукт он способен обеспечить комфортные условия в любое время года, демонстрируя большую устойчивость к нагрузкам, преждевременному истиранию, прямому контакту с водой. Широкий ассортимент изделий из этой категории позволяет подобрать оптимальный вариант, среди которого имитации камня занимают огромный сегмент.


Керамогранитная плитка с графикой природного аналога может использоваться в оформлении садовых дорожек и террас, лестниц и площадок для отдыха, в фасадной отделке и обустройстве подступов к бассейну. Рассмотрим преимущества материала.

С приходом цифровых технологий стало возможным изготавливать блистательные копии натурального камня с передачей всех нюансов. Посредством переноса изображения с поверхности оригинала на поверхность керамогранита достигается идеальное сходство с филигранным воспроизведением прожилок, слоистости, зернистости и прочих деталей. На фабриках Европы, Турции, Индии и России выпускаются качественные стилизации камней со всего мира. В их числе известняк и кварцит, брусчатка и травертин, сланец и песчаник. Одни подкупают своей строгостью и элегантностью, тогда как другие очаровывают внешней мягкостью и обволакивают теплом.

При всей своей схожести с оригиналами керамогранит превосходит их по практичности и функциональности. Не требующий специальных обработок он не нуждается в особом уходе. Его укладка в местах, подвергающихся интенсивным нагрузкам, гарантирует сохранение первоначальных свойств, исключая преждевременный износ и выгорание красок даже под прямыми лучами солнца. Освежить облицовку не составит труда, стоит лишь воспользоваться водой и обычными моющими растворами. Модели с увеличенной толщиной способны выдержать высокое давление на поверхность в виде автотранспорта.


Плитка "под камень" – это прекрасная возможность слиться с окружающей средой и обеспечить тем самым эстетическую ценность проекту. Стирая границы между интерьером и экстерьером, удается достичь целостного дизайна, а за счет многообразия форматов, оттенков и текстур – выстраивать самые оригинальные комбинации, обыгрывая их на контрасте, сочетании гладкой поверхности с рельефной и пр.

Необходимо упомянуть и такой немаловажный аспект, как бережное отношение к природе. Керамогранит в имитации камня изготавливается из экологически чистого сырья, что подтверждено исследованиями в специальных лабораториях. Это всегда в приоритете архитектурных контекстов, где превыше всего натуральность и естественная среда. К ним относятся сады и парки, а также прилегающие к домам территории.

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