Молодые предприниматели Ставрополья нашли инвесторов

Мероприятие собрало 41 участника

18 октября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Пятигорске прошла встреча, где молодые предприниматели Ставропольского края и соседних регионов в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои идеи экспертам и инвесторам.



Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению круга компетенций начинающих руководителей, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому человеку предоставлены все ресурсы для развития. Перед презентацией участники проходили подготовку, обучались навыку публичных выступлений, который пригодился на защите проектов.

"Очень приятно, что мы принимаем участие в таком ответственном и важном мероприятии. Были интересные и абсолютно разные проекты, в которых отмечается креативная направленность. Желаю ребятам стать действующими предпринимателями!", — отметила Президент Палаты бизнеса Северного Кавказа, депутат Думы города Пятигорска Лариса Карташова.

Членами жюри стали представители деловых кругов республики, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела. "Ребята – большие молодцы, что пришли, презентовали свои проекты, несмотря на свои страхи и какие-то стеснения. Это означает, что они действительно хотят реализации задуманного и им обязательно нужна наша поддержка!", – прокомментировал Представитель компании "Финансовый организационный консалтинг" на юге России Игорь Матиенко.

Члены жюри заслушали 8 проектов и дали обратную связь каждому из них. Мероприятие собрало 41 участника.

Если вы инвестор и не попали на встречу в Пятигорске, до середины ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету на https://investmentsession.ru/. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в 2023 году.