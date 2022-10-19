В Курске инвесторы выберут проекты молодых предпринимателей для поддержки

Самые перспективные идеи получат финансирование на реализацию

25 октября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Курске пройдет встреча, где предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет презентуют свои наработки перед экспертами и инвесторами.



Программа создана для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. В сентябре участники проекта прошли дистанционные курсы по публичным выступлениям. 25 октября в Курске они получат возможность презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные из них.

"Очные встречи с инвесторами проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 человек. Свыше 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов захотели войти в состав жюри и вложить средства в наиболее классные идеи. В первую очередь, проект "Инвестиционные сессии" направлен на развитие молодежного предпринимательства в России. Поэтому каждый участник здесь получает массу полезных знакомств. Ключевая цель проекта – это возможность личной встречи с инвестором для молодых бизнесов. География мероприятия охватывает все федеральные округа России, что позволяет охватить максимально возможное количество проектов, нуждающихся в инвестиционной поддержке", – рассказал о проекте руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

Стоит отметить, что после первого этапа у всех участников есть шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Все это даст возможность достойно представить свою идею уже в ходе очной встречи с инвесторами.

В качестве экспертов выступают представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат обратную связь, а самые перспективные –инвестиции на реализацию идеи.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодежи Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи. Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке https://investmentsession.ru/.

Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Программа включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития.

Место проведения:

г. Курск, ул Челюскинцев, д. 19, Точка Кипения ЮЗГУ

Начало в 11:00