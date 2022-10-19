"Русская филармония" представляет концерт "Классика энерджи"

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Оркестр "Русская Филармония" разрушает
стереотипы и исполняет самые популярные шедевры классической музыки в различных
современных стилях: рок, латина, джаз, диско, фолк, кроссовер, электронная
музыка.
"Времена года" Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, "Танец Феи Драже" Чайковского, "Кармина Бурана" Орфа, "В пещере горного короля" Грига, "Половецкие пляски" Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди, Шопена в новом, неожиданном, оригинальном звучании! "Осовременивание" классических произведений добавляет в них новые краски, неожиданные грани и интересные оттенки.
26 октября в Доме Музыки зрителей захватит чудесная атмосфера классической музыки, роскошное звучание большого симфонического оркестра, великолепного бэк-вокала и рок группы.
Классические произведения бессмертны, но путешествуя сквозь века, "вписываясь" в современную культуру, они обретают новую, насыщенную яркими красками жизнь. Меняются времена, меняются люди, меняется и искусство. Благодаря новым стилям, новым инструментам, мы видим классику сквозь призму времени, и хорошо известные сочинения прошлого начинают звучать свежо и оригинально.
26 октября 2022г., начало в 19:00
Московский международный дом музыки (Светлановский зал)
Незалежные пытаются применить новую тактику
Обе стороны считают битву за Херсон стратегически важной