Чем хорошие окна отличаются от посредственных

Чем хорошие окна отличаются от посредственных
Фото: ryazan.satels-okna.ru
Металлопластиковые конструкции уверенно и относительно быстро вытеснили с рынка окон, лоджий и балконов аналоги с деревянными рамами и устаревшими стеклопакетами

В то же время нельзя объединять все современные ПВХ или металлические изделия в одну категорию – среди них есть, как качественная продукция с отличными эксплуатационными качествами, так и посредственные модели от производителей, которые стремятся на всем сэкономит. Как отличить одни окна от других? 

Покупайте у проверенных поставщиков

Да, хорошие металлопластиковые, и тем более алюминиевые окна не могут и не будут стоить дешево, но это не означает, что вам в конечном счете придется выбирать между дорогим импортом и средним качеством noname-бренда.

Есть альтернативное решение. Обратите внимание на отечественные компании, особенно те, которые работают 15-20 лет и успели освоить производство полного или почти полного цикла.

Например, на бренд Satels. Под этой маркой уже много лет выпускают пластиковые окна в Рязани и ряде других городов центральной части России. То же рязанское производство собирает алюминиевые окна, конструкции для утепления лоджий, балконов, теплиц и оранжерей, как под упомянутым брендом, так и маркой Veka.

Так вы не переплатите за зарубежный бренд и купите окна у российского производителя со сформировавшейся репутацией.   


Внешний вид – не показатель

Откровенно говоря, и дорогие, и дешевые окна могут выглядеть практически идентично. По крайней мере, пару сезонов, пока некачественные окна не начнут выгорать на солнце. Однако, вся суть кроется именно внутри изделий.

Если окно современное и качественное, у него будет профиль с толстыми стенками, полноценным армированием, достаточным количеством камер для теплоизоляции.

Стеклопакет будет с правильным стеклом – энергосберегающим или многофункциональным, с одной, двумя или тремя камерами. Все уплотнители, фурнитура, замки, доводчики – все будет прочным, долговечным, удобным.

Монтаж – это важно

Избегайте перекупщиков без производства и тех, кто не занимается непосредственным монтажом, ведь установка окна – это так же важно, как производство самой конструкции.

Оптимальный вариант для сотрудничества – производитель со своей командой монтажников или прямой дилер производителя, которые уполномочен давать гарантию "от фабрики".     

Помните, что даже лучшее окно в индустрии можно установить так, что оно попросту не будет справляться с возложенными на него задачами. 

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