В Сургуте состоится инвест-сессия от Росмолодёжи для начинающих предпринимателей региона

Проект создан специально для начинающих предпринимателей

28 октября 2022 года в Сургуте пройдёт инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей. Серия встреч в регионах реализуется в рамках проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес.



Проект "Инвестиционные сессии" направлен на развитие молодежного предпринимательства в России. Очные встречи с инвесторами проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.

Проект создан для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. В прошлом месяце участники проекта прошли дистанционное обучение навыкам эффективной презентации, а 28 октября они получат возможность представить свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные из них. Встреча пройдёт в очном формате.

"После первого этапа “на руках” у участников есть шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Всё это даст возможность достойно представить свою идею уже в ходе очной встречи с инвесторами. Стоит отметить, что проект “Инвестиционные сессии” запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития", - прокомментировал старт очного этапа проекта руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

В качестве экспертов выступят представители бизнес-объединений Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса более 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат профессиональную обратную связь, а в самые перспективные идеи будут вложены средства для их дальнейшего развития.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.Бизнес при партнёрстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.

Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке https://investmentsession.ru/

Место проведения:

г. Сургут, Ленина 1 (Точка кипения СурГУ)

Начало в 15:00