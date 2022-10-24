В Сургуте состоится инвест-сессия от Росмолодёжи для начинающих предпринимателей региона

Проект создан специально для начинающих предпринимателей

28 октября 2022 года в Сургуте пройдёт инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей. Серия встреч в регионах реализуется в рамках проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес.

Проект "Инвестиционные сессии" направлен на развитие молодежного предпринимательства в России. Очные встречи с инвесторами проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.

Проект создан для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. В прошлом месяце участники проекта прошли дистанционное обучение навыкам эффективной презентации, а 28 октября они получат возможность представить свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные из них. Встреча пройдёт в очном формате.

"После первого этапа “на руках” у участников есть шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Всё это даст возможность достойно представить свою идею уже в ходе очной встречи с инвесторами. Стоит отметить, что проект “Инвестиционные сессии” запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития", - прокомментировал старт очного этапа проекта руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

В качестве экспертов выступят представители бизнес-объединений Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса более 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат профессиональную обратную связь, а в самые перспективные идеи будут вложены средства для их дальнейшего развития.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.Бизнес при партнёрстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.

Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке https://investmentsession.ru/

Место проведения:
г. Сургут, Ленина 1 (Точка кипения СурГУ)
Начало в 15:00

новости партнеров

Сбылось предсказание главного идеолога холодной войны о Путине и США - СМИ

Запад теперь лишен чувства безопасности

В России готовятся присоединить еще четыре региона Украины

Следом в состав РФ может войти еще несколько

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей