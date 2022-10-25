Инвестиции рядом: молодые предприниматели Курска презентовали проекты инвесторам

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи в 30 городах России

25 октября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Курске прошла встреча, где молодые предприниматели региона в возрасте от 14 до 35 лет представили свои идеи экспертам и инвесторам.



Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению круга компетенций начинающих руководителей, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому человеку предоставлены все ресурсы для развития. Перед презентацией участники проходили подготовку, обучались навыку публичных выступлений, который пригодился на защите проектов.

Членами жюри стали представители деловых кругов Курской области, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

"Ребята подготовили хорошие презентации. Для себя почерпнул много интересных моментов из презентаций ребят. Молодым людям полезно участвовать в таких проектах не только, чтобы получить те самые инвестиции, которые они хотят, но и для того, чтобы получить фидбэк от судей и ребят, которые их окружают с похожими проектами. Они получат интересный опыт в любом случае. Инвест-сессия — отличный способ проверить свой проект, и расти в нем дальше", — прокомментировал Дмитрий Смахтин, основатель компании "Бар-проект".

"Советую предпринимателям, когда они в следующий раз будут делать тизеры или презентации, обратить внимание в первую очередь на ту проблему рынка, которую решают их проекты и перспективы роста. Не стесняться озвучивать гипотезы о росте компании, исходя из здоровых амбиций, и указывать это в своих презентационных материалах", – поделился Андрей Куцобин, начальник отдела по привлечению инвестиций и проектов Корпорации развития Курской области.

"В настоящее время открываются более обширные возможности. С уходом западных компаний и с выводом их продуктов с рынка появились ниши, которые могут занять наши молодые и перспективные ребята", – отметил Евгений Глухоедов, исполнительный директор компании "Технопост".

Лучшие проекты представили Иван Чернобровкин ("Альфа мебель"), Сергей Иванцов ("Шаурма по-братски") и Даниил Паневин ("Самодиагностика заболевания в 2 клика Symptomio").

"Все очень понравилось. Пообщался с инвесторами и с коллегами. Нашёл много новых контактов и знакомых, пространств и векторов развития своего проекта. Прокачал навыки подготовки презентации и выступления, а также общения и деловых переговоров", – поделился Даниил Паневин своими впечатлениями.

Если вы инвестор и не попали на встречу в Курске, до середины ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету на https://investmentsession.ru/. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в 2023 году.